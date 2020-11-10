مدير سان جيرمان: نفاوض نيمار ومبابي لتجديد عقودهما.. لكننا نعاني من خسائر مادية

الثلاثاء، 10 نوفمبر 2020 - 20:02

كتب : FilGoal

نيمار - مبابي - باريس سان جيرمان

أوضح ليوناردو المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان أن ناديه بدأ سعيه نحو تمديد عقدي نجميه نيمار وكيليان مبابي.

وقال ليوناردو في تصريحات لقناة ناديه: "لقد بدأنا المفاوضات مع نيمار ومبابي وأنجل دي ماريا لتمديد عقودهم".

وأضاف "لا تنسوا أن باريس سان جيرمان عانى من خسائر مالية هذا العام بسبب انتشار فيروس كورونا".

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وأكمل "نحن في فترة معقدة، الأمر ليس سهلاً.. لكننا نتحدث مباشرة مع مبابي ونيمار".

وتنتهي عقود نيمار ومبابي مع سان جيرمان في صيف 2022.

بينما ينتهي تعاقد دي ماريا مع النادي الباريسي في الصيف المقبل.

نيمار كيليان مبابي باريس سان جيرمان
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