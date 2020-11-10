عبد الغني يختار لـ في الجول تشكيل مصر ضد توجو.. مصطفى محمد على مقاعد البدلاء

الثلاثاء، 10 نوفمبر 2020 - 19:47

كتب : بسام أبو بكر

مجدي عبد الغني

يرى مجدي عبد الغني نجم منتخب مصر والأهلي السابق أن أحمد حسن كوكا هو الأنسب لقيادة هجوم الفراعنة أمام توجو.

ويلعب منتخب مصر ضد توجو يوم 14 نوفمبر الجاري في الجولة الثالثة من تصفيات أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون، ثم يلعب مواجهة الجولة الرابعة يوم 17 من الشهر ذاته.

FilGoal.com سأل نجوم الكرة المصرية السابقين عن التشكيل الأنسب لمنتخب مصر الذي يجب على حسام البدري المدير الفني للفراعنة الاعتماد عليه أمام توجو.

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وقال عبد الغني لـFilGoal.com: "الجهاز الفني سيبحث عن ضرورة تحقيق الفوز بسبب التعادل في أول جولتين من التصفيات".

وأضاف "يجب أن يعلن منتخب مصر عن نفسه بقوة خلال مباراتي توجو لأن ضربة البداية في التصفيات لم تكن بالشكل الأمثل".

وواصل "أعتقد أن حسام البدري سيعتمد على أحمد حسن كوكا لقيادة الهجوم أمام توجو لأنه مقتنع بقدراته الفنية".

وأكمل "كذلك حسام البدري مقتنع بقدرات أحمد توفيق لاعب بيراميدز وهذا سيخلق حالة من المنافسة بينه وبين محمد هاني في مركز الظهير الأيمن".

واختار مجدي عبد الغني تشكيل مصر لمواجهة توجو كالآتي:

المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني – أحمد حجازي – محمود الونش – أيمن أشرف.

الوسط: طارق حامد – محمد النني.

الوسط المهاجم: محمد صلاح – عبد الله السعيد – تريزيجيه.

الهجوم: كوكا.

ويحتل منتخب مصر المركز الثالث في المجموعة السابعة برصيد نقطتين بالتساوي مع كينيا، بينما يتصدر المجموعة جزر القمر بـ4 نقاط. ويأتي منتخب توجو أخيرا بنقطة واحدة.

منتخب مصر توجو مجدي عبد الغني
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