رغم صراع الصدارة في البرازيل.. تغييرات في إنترناسيونال وفلامنجو فنيا خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 10 نوفمبر 2020 - 19:46

كتب : إسلام أحمد

أبيل براجا - روجيرو سيني

في أقل من 24 ساعة أعلن ناديا إنترناسيونال أول ترتيب الدوري البرازيلي وفلامنجو صاحب المركز الثالث إقالة مدربيهما وتعيين ثنائي جديد.

إنترناسيونال أعلن رحيل مدربه الأرجنتيني إدواردو كوديت وعودة المخضرم أبيل براجا لتدريب الفريق في ولاية سادسة.

بينما أعلن فلامنجو إقالة الإسباني دومينيك تورنت وتعيين البرازيلي روجيريو سيني، الحارس السابق الأكثر تسجيلا للأهداف في التاريخ.

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في ولاية ريو جراندي دو سول البرازيلية، عاد أبيل براجا لتدريب الفريق حتى فبراير 2021 ليخلف المدرب الأرجنتيني الذي بات قريبا من تدريب سيلتا فيجو الإسباني.

كوديت الذي سبق له قيادة راسينج كلوب للفوز بلقب الدوري الأرجنتيني في 2019 قال للصحافة البرازيلية عن سبب إقالته: "لا أريد الحديث حتى لا تحدث مشاكل".

النادي البرازيلي حصل على 10 مليون ريال برازيلي (1.8 مليون دولار) من الفريق الإسباني من أجل فسخ تعاقده وبدء مهمة تدريب الفريق الجاليسي الذي لم يعلن بعد عن خليفة أوسكار جارسيا.

الفترة الأبرز لبراجا البالغ 68 عاما مع إنترناسيونال جاءت بين 2006 و2008 إذ قاد الفريق للفوز بلقب كوبا ليبرتادوريس وكأس العالم للأندية.

وفي فلامنجو، رحل تورنت عن تدريب بطل البرازيل والقارة اللاتينية وتولي سيني المهمة بعقد ينتهي مع نهاية العام المقبل، والذي حصل على إذن "زيكو" أسطورة فلامنجو لقيادة الفريق حسبما قال في المؤتمر الصحفي.

فلامنجو أقال مدربه الإسباني ومساعد جوارديولا السابق بعدما تكبد الفريق الخسارة بنتيجة 4-1 و4-0 أمام ساو باولو وأتليتكو مينيرو على الترتيب في الدوري البرازيلي.

سيني الذي ارتبط بعقد مع فورتاليزا الذي ينافس في الدوري البرازيل فسخ تعاقده مع الفريق من أجل تولي مهمة الأحمر والأسود، بعدما سبق له تدريب كروزيرو وساو باولو من قبل.

وستكون المواجهة الأولى لسيني أمام ساو باولو فريقه السابق الذي لم يرتد قميصا غيره طيلة مسيرته بكأس البرازيل في ربع نهائي المسابقة.

تغييرات من شأنها التأثير على أداء الفريقين في مسابقتي الدوري وكوبا ليبرتادوريس.

روجيرو سيني فلامنجو إنترناسيونال أبيل براجا
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