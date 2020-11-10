بيراميدز يعلن موعد تقديم المدير الفني واللاعب الجديد في مؤتمر صحفي

الثلاثاء، 10 نوفمبر 2020 - 19:22

كتب : FilGoal

بيراميدز

أعلن نادي بيراميدز تقديم المدير الفني الجديد للفريق غدا الأربعاء، في مؤتمر صحفي بمقر النادي بإستاد الدفاع الجوي.

محمود وادي

النادي : بيراميدز

بيراميدز

ولم يعلن بيراميدز عن هوية المدير الفني الجديد الذي سيخلف الكرواتي أنتي تشاتشيتش في تدريب الفريق.

كما أعلن بيراميدز عن تقديم صفقة جديدة خلال المؤتمر الصحفي ذاته دون الكشف عن هوية لاعبه الجديد.

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لكن علم FilGoal.com أن اللاعب الذي سيتم تقديمه في المؤتمر الصحفي هو محمود وادي المنضم للفريق من المصري.

ويقام المؤتمر في تمام الثانية ظهرا بقاعة مؤتمرات استاد الدفاع الجوي.

وكان بيراميدز تعاقد مع كل من شريف إكرامي وأحمد فتحي ورمضان صبحي.

وأعلن وادي في وقت سابق التوقيع لبيراميدز لكن النادي لم يعلن حتى الآن.

كما كشف FilGoal.com في وقت سابق عن توقيع وادي مع بيراميدز لمدة 4 مواسم، وهو ما سيتم الإعلان عنه في المؤتمر الصحفي.

بيراميدز محمود وادي الدوري المصري
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