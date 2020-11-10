كريم طارق لـ في الجول: أبلغت بتروجت برغبتي في الانتقال لـ الإسماعيلي وأنتظر حسم الصفقة

الثلاثاء، 10 نوفمبر 2020 - 19:01

كتب : أحمد شاكر

كريم طارق - محمد عبد الغني - الزمالك - طلائع الجيش

كشف كريم طارق لاعب بتروجت عن دخول نادي الإسماعيلي في مفاوضات مع ناديه للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الجارية.

وقال كريم طارق لـFilGoal.com: "الإسماعيلي تحدث معي من أجل التعاقد معي ورحبت بالانتقال للدراويش لأنه أحد الأندية الكبيرة في الكرة المصرية".

وأضاف "تحدثت مع المهندس إبراهيم رمضان رئيس نادي بتروجت وأبلغته برغبتي في الانضمام للدراويش وأكد لي أنه لن يقف في طريقي ولكن بعد توفر العرض المناسب".

أخبار متعلقة
أسوان يتعاقد مع سوستة لاعب المقاولون صفقة تبادلية بين أسوان وإنبي تضم 7 لاعبين مصدر من كاف يكشف لـ في الجول: زيادة عدد قوائم الأندية في الموسم الجديد من البطولات الإفريقية

وأكمل "وبالفعل في الوقت الحالي المفاوضات مستمرة بين الناديين".

وأتم تصريحاته "أنتظر حسم الصفقة لصالح الإسماعيلي ومن الشرف لي الانضمام لهذا النادي الكبير، وأنا أمتلك أكثر من عرض ولكن أقربهم هو الإسماعيلي".

وقضى كريم طارق البالغ من العمر 28 عاما الموسم الماضي معارا لصفوف طلائع الجيش، وتألق مع الفريق العسكري وسجل 7 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة.

كريم طارق الإسماعيلي بتروجت الدوري المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
كريم طارق لـ في الجول: أبلغت بتروجت برغبتي في الانتقال لـ الإسماعيلي وأنتظر حسم الصفقة 7 دقيقة | ميركاتو
يونايتد يعلن غياب لوك شو لشهر 34 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كادينا كوبي: يوفيتش يدفع 30 ألف يورو لتجنب السجن ساعة | أوروبا
أسوان يتعاقد مع سوستة لاعب المقاولون ساعة | ميركاتو
صفقة تبادلية بين أسوان وإنبي تضم 7 لاعبين ساعة | الدوري المصري
مصدر من كاف يكشف لـ في الجول: زيادة عدد قوائم الأندية في الموسم الجديد من البطولات الإفريقية ساعة | دوري أبطال إفريقيا
رودريجو: أعرف القليل عن الكرة المصرية وأتابع مباريات صلاح 2 ساعة | مصر
الجنايني: أتمنى أن يكرر المنتخب الأولمبي إنجازه في الحلم الكبير.. وغريب: يكفينا تكريم الرئيس 2 ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيراميدز يقدم مديره الفني الجديد في مؤتمر صحفي الخميس 2 أوباميانج: لا أصدق ما فعله النني.. نريد أن نكون مثله 3 القاهرة تحبس أنفاسها.. مصر تنضم لقائمة شرف لا تضم سوى 10 دول 4 قائمة منتخب مصر – تواجد شريف وبسام.. واستبعاد أكرم توفيق والمهدي سليمان
قد ينال إعجابك