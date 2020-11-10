كريم طارق لـ في الجول: أبلغت بتروجت برغبتي في الانتقال لـ الإسماعيلي وأنتظر حسم الصفقة

كشف كريم طارق لاعب بتروجت عن دخول نادي الإسماعيلي في مفاوضات مع ناديه للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الجارية.

وقال كريم طارق لـFilGoal.com: "الإسماعيلي تحدث معي من أجل التعاقد معي ورحبت بالانتقال للدراويش لأنه أحد الأندية الكبيرة في الكرة المصرية".

وأضاف "تحدثت مع المهندس إبراهيم رمضان رئيس نادي بتروجت وأبلغته برغبتي في الانضمام للدراويش وأكد لي أنه لن يقف في طريقي ولكن بعد توفر العرض المناسب".

وأكمل "وبالفعل في الوقت الحالي المفاوضات مستمرة بين الناديين".

وأتم تصريحاته "أنتظر حسم الصفقة لصالح الإسماعيلي ومن الشرف لي الانضمام لهذا النادي الكبير، وأنا أمتلك أكثر من عرض ولكن أقربهم هو الإسماعيلي".

وقضى كريم طارق البالغ من العمر 28 عاما الموسم الماضي معارا لصفوف طلائع الجيش، وتألق مع الفريق العسكري وسجل 7 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة.