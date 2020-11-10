كادينا كوبي: يوفيتش يدفع 30 ألف يورو لتجنب السجن

اتفق لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد مع الحكومة الصربية على دفع 30 ألف يورو لتجنب قرار حبسه لشهر واحد.

لوكا يوفيتش النادي : ريال مدريد

وذكر تقرير نشرته إذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية اليوم الثلاثاء أن اللاعب صاحب الـ22 عاما حُكم عليه في شهر مارس الماضي الحبس لمدة شهر بسبب كسره للحجر المنزلي في ظل تفشي فيروس كورونا.

وكان يوفيتش سافر لصربيا من إسبانيا لحضور حفل عيد ميلاد صديقته ما جعله يكسر قواعد الحجر المنزلي في ذلك الوقت.

لكن قرر مهاجم إينتراخت فرانكفورت السابق دفع 30 ألف يورو لتجنب الحبس.

وشارك يوفيتش مع ريال مدريد خلال الموسم الجاري في خمس مباريات في كل البطولات لم يسجل خلالهم أو يصنع أي هدف.