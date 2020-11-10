أسوان يتعاقد مع سوستة لاعب المقاولون

الثلاثاء، 10 نوفمبر 2020 - 17:39

كتب : رضا السنباطي

محمد سوستة لاعب أسوان

أعلن مصطفى أمين المشرف العام على كرة القدم في أسوان تعاقد ناديه مع محمد سوستة لاعب وسط المقاولون العرب.

محمد سوستة

النادي : المقاولون العرب

أسـوان

وكشف مصطفى أمين لـFilGoal.com أن ناديه تعاقد مع سوستة في صفقة انتقال حر لمدة موسمين.

سوستة هو ثامن لاعب ينضم لصفوف أسوان في فترة الانتقالات الحالية بعد كل من أحمد سالم صافي من طنطا وإسلام سري من طلائع الجيش وأحمد أيمن من النجوم.

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بالإضافة إلى رباعي إنبي المنضم لصفوف أسوان على سبيل الإعارة وهو أحمد خالد ومحمد رجب وعمرو ناصر وخالد بسيوني.

وكان نادي أسوان أعلن في وقت سابق انتقال مسعد عوض حارس مرمى الفريق إلى وادي دجلة، وأحمد عامر إلى الجونة وفادي فريد إلى البنك الأهلي.

أسوان محمد سوستة الدوري المصري
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