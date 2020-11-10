صفقة تبادلية بين أسوان وإنبي تضم 7 لاعبين

أعلن نادي أسوان بيع ثلاثي فريقه إبراهيم جلال ومحمود نعيم وإبراهيم القاضي إلى نادي إنبي.

وصرح مجدي سبالك نائب رئيس نادي أسوان عبر المركز الإعلامي للنادي الأزرق انتقال الثلاثي إلى الفريق البترولي بشكل نهائي.

ويلعب إبراهيم جلال في مركز المهاجم، ومحمود نعيم ظهير أيمن وإبراهيم القاضي قلب دفاع.

وفي الصفقة ذاتها تعاقد أسوان مع رباعي إنبي أحمد خالد ومحمد رجب وعمرو ناصر وخالد بسيوني على سبيل الإعارة.

وذلك بخلاف المقابل المادي الذي حصل عليه أسوان مقابل بيع الثلاثي لنادي إنبي.

وكان نادي أسوان أعلن في وقت سابق انتقال مسعد عوض حارس مرمى الفريق إلى وادي دجلة، وأحمد عامر إلى الجونة وفادي فريد إلى البنك الأهلي.