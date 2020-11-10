الجنايني: أتمنى أن يكرر المنتخب الأولمبي إنجازه في الحلم الكبير.. وغريب: يكفينا تكريم الرئيس

الثلاثاء، 10 نوفمبر 2020 - 16:13

كتب : FilGoal

عمرو الجنايني - شوقي غريب

قال عمرو الجنايني رئيس اللجنة التي تدير شؤون اتحاد الكرة إنه يتمنى أن يكرر المنتخب الأولمبي إنجازه خلال مشاركته بالأولمبياد، فيما أثنى شوقي غريب مدرب المنتخب على مساندة اتحاد الكرة وتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وصرح الجنايني في مؤتمر الدورة الأولمبية الودية قائلا: "نتشرف بوجود منتخبي البرازيل وكوريا الجنوبية، ليسوا ضيوفا ولكنهم أصحاب المنزل، الدورة ستكون بمستوى عال جدا، المنتخبات الـ3 سيحصدون 3 ميداليات في الأولمبياد المقبلة.

وتابع "أملنا في المنتخب الأولمبي كبير جدا، أسعدتمونا ونتمنى أن تكرروها في الحلم الكبير".

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ويلعب منتخب مصر الأولمبي وديا ضد كوريا الجنوبية يوم 12 نوفمبر ثم ضد البرازيل يوم 17 من الشهر ذاته.

وذلك ضمن خطة المنتخب الأولمبي للاستعداد لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2021.

وتحدث شوقي غريب مدرب المنتخب الأولمبي قائلا: "أشكر اتحاد الكرة على مساندته للمنتخب الأولمبي، وأشرف صبحي وشركة بريزنتيشن والشركة المنظمة للدورة".

وتابع "أرحب بالبرازيل حامل ذهبية المونديال، ولاعبيه الكبار وفي الإطار نفسه منتخب كوريا الجنوبية بطل آسيا وأحد أفضل المنتخبات الأولمبية على مستوى العالم".

وأتم "يكفينا أن يكرم عبد الفتاح السيسي رئيس مصر المنتخب الأولمبي".

وأعلن غريب في وقت سابق قائمته التي ضمت 28 لاعبا للدورة الودية. (تعرف على القائمة كاملة من هنا)

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