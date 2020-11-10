وزير الرياضة يجيب.. هل يتم تعيين لجنة مؤقتة لإدارة الزمالك

رد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على إمكانية تعيين لجنة مؤقتة لإدارة نادي الزمالك في ظل إيقاف رئيسه مرتضى منصور 4 سنوات بقرار من اللجنة الأولمبية.

وبسؤاله "قال ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق أن الوزارة بصدد تعيين لجنة لإدارة النادي تضم أسماء بارزة مثل حازم إمام وغيره"، أجاب وزير الرياضة "بصراحة.. طالما لم يعلن الأمر بشكل رسمي عن وزارة الرياضة، فأنا لست مسؤولا عنه".

وشدد عبر قناة أون تايم سبورتس "لست مع أو ضد أحد، نعمل في منصات رياضية تتطلب أداء قانونيا ومتقنا".

وتابع "الوزارة تتخذ منهجا واحدا وهو (لسنا مع أو ضد أحد)، لكن مع الأطر واللوائح القانونية".

وألمح وزير الرياضة "عنصر الوقت ملح وبه ضغوط، لكن لابد من دراسة التوقيت بشكل جيد لأننا مع تطوير مؤسساتنا الرياضة، لذا لابد أن يكون قرارا مدروسا".

وأتم أشرف صبحي تصريحاته "نعمل بشكل جاد مع كل المؤسسات ومع كل أندية مصر، كل ملف تتم دراسته من وزارة الرياضة وجهات أخرى، ونتخذ قراراتنا، بالتأكيد ستكون هناك قرارات".