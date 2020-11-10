وزير الرياضة يجيب.. هل يتم تعيين لجنة مؤقتة لإدارة الزمالك

الثلاثاء، 10 نوفمبر 2020 - 16:08

كتب : FilGoal

مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك

رد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على إمكانية تعيين لجنة مؤقتة لإدارة نادي الزمالك في ظل إيقاف رئيسه مرتضى منصور 4 سنوات بقرار من اللجنة الأولمبية.

وبسؤاله "قال ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق أن الوزارة بصدد تعيين لجنة لإدارة النادي تضم أسماء بارزة مثل حازم إمام وغيره"، أجاب وزير الرياضة "بصراحة.. طالما لم يعلن الأمر بشكل رسمي عن وزارة الرياضة، فأنا لست مسؤولا عنه".

وشدد عبر قناة أون تايم سبورتس "لست مع أو ضد أحد، نعمل في منصات رياضية تتطلب أداء قانونيا ومتقنا".

أخبار متعلقة
أمير مرتضى: واجهنا تعسفا من اللجنة الطبية في كاف.. ساسي كاد يغيب عن اللقاء أحمد مرتضى يوجه رسالة إلى جماهير الأهلي والزمالك: لنجعلها احتفالية مثل مباراتي دبي وأبو ظبي أمير مرتضى: الجيل الحالي للزمالك حصد بطولات في آخر عامين أكثر من الأهلي.. ولا تقارنوني بعبد الحفيظ

وتابع "الوزارة تتخذ منهجا واحدا وهو (لسنا مع أو ضد أحد)، لكن مع الأطر واللوائح القانونية".

وألمح وزير الرياضة "عنصر الوقت ملح وبه ضغوط، لكن لابد من دراسة التوقيت بشكل جيد لأننا مع تطوير مؤسساتنا الرياضة، لذا لابد أن يكون قرارا مدروسا".

وأتم أشرف صبحي تصريحاته "نعمل بشكل جاد مع كل المؤسسات ومع كل أندية مصر، كل ملف تتم دراسته من وزارة الرياضة وجهات أخرى، ونتخذ قراراتنا، بالتأكيد ستكون هناك قرارات".

الزمالك أشرف صبحي مرتضى منصور
نرشح لكم
أخر الأخبار
مصدر من كاف يكشف لـ في الجول: زيادة عدد قوائم الأندية في الموسم الجديد من البطولات الإفريقية 2 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
رودريجو: أعرف القليل عن الكرة المصرية وأتابع مباريات صلاح 50 دقيقة | مصر
الجنايني: أتمنى أن يكرر المنتخب الأولمبي إنجازه في الحلم الكبير.. وغريب: يكفينا تكريم الرئيس ساعة | مصر
وزير الرياضة يجيب.. هل يتم تعيين لجنة مؤقتة لإدارة الزمالك ساعة | مصر
وزير الرياضة: نهائي دوري أبطال إفريقيا في القاهرة ساعة | دوري أبطال إفريقيا
كرة يد - الزمالك يعترض على تأجيل مباريات حسم الدوري ساعة | رياضات أخرى
تنزانيا تستضيف تونس في حضور 30 ألف متفرج ساعة | إفريقيا
الإسماعيلي: انتهى وقت إقامة مبارياتنا ضد الأهلي في برج العرب.. نريد اللعب في الإسماعيلية 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيراميدز يقدم مديره الفني الجديد في مؤتمر صحفي الخميس 2 أوباميانج: لا أصدق ما فعله النني.. نريد أن نكون مثله 3 القاهرة تحبس أنفاسها.. مصر تنضم لقائمة شرف لا تضم سوى 10 دول 4 قائمة منتخب مصر – تواجد شريف وبسام.. واستبعاد أكرم توفيق والمهدي سليمان
قد ينال إعجابك