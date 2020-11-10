كرة يد - الزمالك يعترض على تأجيل مباريات حسم الدوري

أبدى نادي الزمالك اعتراضه على قرار الاتحاد المصري لكرة اليد بتأجيل أخر جولتين من حسم دوري الموسم الماضي.

وكان من المقرر أن تقام أخر جولتين يومي 12 و13 نوفمبر، قبل أن يصدر الاتحاد المصري قراره بالتأجيل حتى يومي 28 و29 من الشهر نفسه.

وأرسل الزمالك خطابا يبدي فيه اعتراضه على قرار الاتحاد المصري وجاء كالآتي:

"نحيط علم سيادتكم بأن النادي يعترض على تأجيل أخر جولتين من نهائيات دوري المحترفين للموسم الرياضي 2019 - 2020، إذ نما إلى علمنا اعتراض الفريق المنافس على خوض المباراة في التاريخ المحدد مسبقا نظرا لاحتياجه الاستعانة بلاعبي فريق الناشئين".

وتابع "مع العلم أن الفريق المنافس تم إصابة أحد لاعبيه بفيروس كورونا، علما أن البروتوكول يحدد أكثر من لاعب لتأجيل المباراة وليس لاعب واحد".

وتعرض لاعب الأهلي إسلام حسن للإصابة بفيروس كورونا خلال معسكر المنتخب.

وأتم "النادي على استعداد لخوض المباراتين خلال الأسبوع التالي للتاريخ المحدد مسبقا في أي مكان وفي أي توقيت بالقائمة القديمة طبقا للاتفاق المسبق".