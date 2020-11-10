الإسماعيلي: انتهى وقت إقامة مبارياتنا ضد الأهلي في برج العرب.. نريد اللعب في الإسماعيلية

قال علاء وحيد المتحدث الرسمي باسم النادي الإسماعيلي إن وقت إقامة مباريات فريقه ضد الأهلي في برج العرب قد انتهى، مشيرا إلى تمنيه إقامة مباريات الفريقين في الموسم الجديد على استاد الأهلي واستاد الإسماعيلي.

وصرح وحيد عبر برنامج "ملعب الصقر" قائلا: "أطلقنا مبادرة باستضافة نهائي إفريقيا بين الأهلي والزمالك، من أجل نبذ التعصب".

وأضاف "طرحنا أيضا مبادرة لاستضافة مجلس إدارة الأهلي في زيارة للإسماعيلية من أجل إزالة الاحتقان تمامًا، فالعلاقة جيدة بين رئيس الناديين محمود الخطيب وإبراهيم عثمان".

وواصل "انتهي وقت إقامة مباريات الأهلي في برج العرب، نتمنى إقامة المباريات في الموسم الجديد على استاد الأهلي بالسلام واستاد الإسماعيلي، نتمنى انتهاء كافة الأزمات وبدء موسم جديد بشكل جيد تسود فيه الروح الرياضية".

وأكمل "لجنة التعاقدات هي من تحدد اللاعبين والصفقات، ولكن العلاقات جيدة مع النادي الأهلي".

وتابع "جمهور الإسماعيلي ليس راضيا بشكل كبير حتى الآن عن الصفقات، ولكن نسعى لضم لاعبين جدد، وهناك لجنة متخصصة في التعاقدات الجديدة، سنتعاقد مع الأفضل ولن نبحث عن الاستعراض".

وأتم "نتمنى صناعة الفريق الأمثل، لجنة التعاقدات ترى أن النادي في حاجة لضم لاعبين من الأهلي وبيراميدز، وهناك اتصالات مستمرة".

وكانت آخر مباراة قد جمعت الأهلي والإسماعيلي في استاد الإسماعيلية، في نوفمبر 2010 والتي انتهت بفوز الدراويش بنتيجة 3-1.