فتحي: أتمنى إحراز بطولة مع بيراميدز.. ولا أعلم الأسباب الحقيقية وراء استبعادي من المنتخب

قال أحمد فتحي لاعب بيراميدز إنه يتمنى إحراز بطولة مع فريقه الجديد مشيرا إلى أنه لن يطلب شارة قيادة الفريق، كما أوضح أنه لا يعلم الأسباب الحقيقية وراء استبعاده من معسكر منتخب مصر لمواجهتي توجو.

أحمد فتحي النادي : بيراميدز بيراميدز

وصرح فتحي عبر برنامج ملعب الصقر: "بيراميدز خطوة جديدة وصعبة، الفريق يضم لاعبين مميزين معظمهم دوليين بصفوف المنتخبات، ونسعى معا للمنافسة على كل البطولات في الموسم الجديد".

وواصل "بيراميدز ينافس بشكل جيد منذ موسمين، ولكن لم يحقق بطولة، المنافسة ستكون صعبة، وأتمنى إحراز بطولة، الأجواء ستكون جديدة بالنسبة لي".

وأكمل "أحب رقم 24، لأنني أرتديه منذ كنت لاعبا في الإسماعيلي وأرتبط معي بذكريات جميلة، وأسعى للاحتفاظ به إذا وافق اللاعب الذي يرتديه في بيراميدز على تركه لي".

وتابع "مستحيل أن أطلب شارة قيادة بيراميدز، ليس لي علاقة بالأمر، عبد الله السعيد هو الكابتن، وقائد الفريق، لقد لعبت وسط عمالقة من الجيل الذهبي، والجميع كان ملتزما ويؤدي بروح عالية".

وأردف "أشكر جمهور الأهلي العظيم، لعبت في صفوف الفريق على مدار 12 عامًا، أي كلام لن يوفي حقهم، وأتمنى التوفيق للاعبين، ونحصد لقب دوري أبطال إفريقيا، لقد شاركت مع الفريق في 13 مباراة بدوري الأبطال هذا الموسم".

واسترسل "كان هناك احترام متبادل مع النادي الأهلي ولم يكن هناك أي مشكلة مطلقا، وأشكر مجلس الإدارة وأتمنى التوفيق لهم في المرحلة المقبلة، وهو أسلوب النادي طوال السنوات الماضية".

وأعلن بيراميدز يوم الإثنين التوقيع مع أحمد فتحي في صفقة انتقال حر.

وفي سياق آخر، تطرق فتحي للحديث عن غيابه عن معسكر المنتخب لمباراتي توجو، قائلا "لا أعلم الأسباب الحقيقية، لكن حسام البدري قال أنها لأسباب فنية، لا أعرف أسباب أخرى، وبشكل عام أحترم وجهة النظر الفنية للكابتن حسام البدري، ولا توجد مشكلة بيننا، وأتمنى له وللاعبين التوفيق في مباراتي توجو، وأن يختار التشكيل المناسب لهما".

وألمح لاعب بيراميدز "كانت هناك جلسة تصوير للقميص الجديد للمنتخب، ولم يتم استدعائي، وقتها شعرت بأنني لن أكون موجودًا مع منتخب مصر".

وتابع "رفضت التنازل عن شارة قيادة منتخب مصر في وقت سابق، وكنت موجودا في المعسكر الماضي، ولو انضممت مرة أخرى بالتأكيد سأرفض التنازل عنها".

وأكمل "لا أعلم الغيب والمستقبل بيد الله، أتدرب بشكل جيد ولدي أهداف أسعى لتحقيقها، ولا أضع عامل السن في الاعتبار، هناك أمثلة كثيرة وعلى رأسها أحمد حسن قائد منتخب مصر الذي لعب في 2010 وحصل على لقب أمم إفريقيا وأحسن لاعب في البطولة رغم بلوغه 36 عاما".

وأتم "هناك عصام الحضري ووائل جمعة لعبوا للمنتخبات حتى سن كبير، وبالنسبة لي سأجتهد من أجل الانضمام للمنتخب مجددا".

فتحي صاحب الـ36 عاما لم ينضم إلى منتخب مصر منذ كأس العالم 2018، إذ أنه لعب المباريات الثلاثة في دور المجموعات، وغاب عن المنتخب منذ ذلك الحين بعد رحيل هيكتور كوبر وتعيين خافيير أجيري، إلا أنه عاد للمنتخب في فترة حسام البدري وارتدى شارة قيادته ضد بتسوانا وليبيريا وديا، كما شارك ضد كينيا في دور المجموعات وتواجد على مقاعد البدلاء ضد جزر القمر.

منتخب مصر بقيادة حسام البدري أعلن في وقت سابق قائمته التي ضمت 26 لاعبا لمواجهتي توجو الهامتين في مشوار التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بالكاميرون. (طالع التفاصيل)