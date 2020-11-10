مصدر بالإسماعيلي لـ في الجول: اتجاه لفسخ التعاقد مع همام طارق بالتراضي

يتجه مجلس إدارة نادي الإسماعيلي لفسخ تعاقد همام طارق المحترف العراقي بالتراضي بين الطرفين.

همام طارق النادي : الإسماعيلي الإسماعيلي

وكان همام طارق قد انتقل إلى الإسماعيلي في صيف 2019.

وقال مصدر بالإسماعيلي لـ FilGoal.com: "حصل مسؤولوا الإسماعيلي على موافقة الجهاز الفني بشأن همام طارق".

وتابع "الجهاز الفني وافق على رحيل اللاعب وإنهاء مشواره مع الفريق بعد أن قضى موسم مع الدراويش".

وكشف "الإسماعيلي تعاقد مع همام طارق لمدة موسمين والمتبقي في عقده موسم واحد".

وأتم تصريحاته "الاتجاه داخل الإسماعيلي لفسخ تعاقد اللاعب بالتراضي بين الطرفين".