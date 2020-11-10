البنك الأهلي لـ في الجول: نجحنا في ضم شادي رضوان وفخري من الأهلي

قال أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي إن فريقه نجح في الحصول على خدمات الثنائي شادي رضوان ومحمد فخري لمدة موسم على سبيل الإعارة. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح نصار قائلا: "إدارة النادي نجحت في الحصول على خدمات شادي رضوان ومحمد فخري ثنائي الأهلي لمدة موسم".

وأضاف "سنتعاقد مع أكثر من لاعب خلال الأيام المقبلة".

وكان البنك الأهلي قد تعاقد مع محمد كوفي وموسى دياوارا واستعار أحمد ياسين لاعب مصر للمقاصة وضم فادي فريد من أسوان.

فخري صاحب الـ21 عاما انضم إلى الأهلي قادما من غزل المحلة منذ عامين، أما شادي رضوان ناشئ الأهلي فكان ضمن قائمة جارديان لأفضل 60 موهبة صاعدة حول العالم عام 2018.

وتأهل البنك الأهلي للدوري المصري الممتاز لأول مرة في تاريخه عن مجموعة الصعيد.