مركز شباب طامية لـ في الجول: السيد حمدي مدربا للفريق.. نسعى لنجاح تجربته الأولى

قال حمادة شيتوس عضو مجلس إدارة مركز شباب طامية إن السيد حمدي لاعب الأهلي وبتروجت والترسانة ومنتخب مصر السابق قد تولى تدريب الفريق الذي ينافس في الدرجة الثالثة. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح شيتوس قائلا: "اتفقنا مع السيد حمدي لقيادة الفريق فنيا خلال الموسم المقبل في القسم الثالث، وتم الاتفاق على بنود ولائحة الفريق".

وواصل "السيد حمدي سيحضر اليوم للاجتماع مع مجلس الإدارة لمناقشة بداية الموسم والتعاقدات".

وتابع "حمدي سيخوض أول تجربة له كمدير فني وستكون إضافة له بعد اعتزاله كرة القدم، مجلس الإدارة حريص على نجاح التجربة للعودة مرة أخرى إلى الدرجة الثانية بعد الهبوط منذ 3 مواسم".

وكانت آخر محطات السيد حمدي الكروية مع فريق الترسانة في الدرجة الثانية، قبل أن يتعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي ويعلن اعتزاله كرة القدم.

السيد حمدي لعب للأهلي في الفترة من 2011-2014 وتوج بدوري أبطال إفريقيا مرتين والدوري مرة وكأس السوبر الإفريقية مرة، كما فاز مع منتخب مصر بكأس الأمم الإفريقية.