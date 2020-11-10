مصر 2021 - اكتملت الفرق.. تشيلي تنضم إلى مجموعة مصر لمواجهتها في الافتتاح

أعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد، اختيار تشيلي لتكون رابع ممثلي قارة أمريكا الجنوبية في بطولة العالم لرجال اليد المقرر إقامتها في مصر.

وتستضيف مصر بطولة العالم في الفترة من 13 إلى 31 يناير بمشاركة 32 منتخبا، وبإعلان تأهل تشيلي تكتمل الفرق.

وتنضم تشيلي إلى المجموعة السابعة التي تضم منتخبات مصر والسويد والتشيك، وتلعب المباراة الافتتاحية أمام الفراعنة يوم 13 يناير على استاد القاهرة.

وكان من المقرر أن تقام بطولة "الفرصة الأخيرة" في الفترة من 4 إلى 7 نوفمبر الجاري بأوروجواي لاختيار المتأهل الرابع من قارة أمريكا الجنوبية.

وكان سيشارك بالبطولة كل من تشيلي وباراجواي وكولومبيا والسلفادور، لكن بسبب صعوبات السفر لدواعي جائحة فيروس كورونا تم إلغاء البطولة.

وأعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة اليد أنه تم اختيار تشيلي كونه أفضل منتخب في بطولة أمريكا الجنوبية الأخيرة ووافق الاتحاد الدولي على ذلك الاقتراح.

وبذلك تشارك تشيلي للمرة السادسة على التوالي في بطولة العالم لرجال اليد، منذ ظهورها الأول في نسخة السويد 2011.