موراتا: سأشجع أتليتكو دائما.. وأتوقع فوزه بالدوري لأنه أفضل من ريال مدريد وبرشلونة

قال ألفارو موراتا مهاجم يوفنتوس إنه سيظل دائما مشجعا لأتليتكو مدريد متمنيا فوزه بالدوري الإسباني، ومشيرا إلى أن مستواه أفضل من ريال مدريد وبرشلونة في الوقت الحالي.

وصرح اللاعب صاحب الـ28 عاما خلال حوار أجراه مع صحفيي راديو ماركا وإذاعة كادينا كوب: "أنا ممتن لكل الفرق التي لعبت لها، لكنني ابن أتليتكو مدريد".

وواصل "هدف أي لاعب هو العودة للمنتخب، كل منا يعمل بقوة من أجل أشياء مثل هذه، ومن المؤلم أن تشاهد المباريات عبر التلفاز، أحد الأشياء القليلة التي أفتقر إليها هي الانتصارات مع المنتخب، لم يكن أمرا صعبا أن أعود".

وأكمل "دائما ما تشجع فريقا حينما تكون صغيرا في السن، وكنت وسأظل دائما مشجعا لأتليتكو مدريد، أريد أن أكون واضحا للغاية، أنا شاكر لهذا الفريق".

وتابع "لدي علاقة جيدة للغاية مع دييجو سيميوني، وأتمنى له الأفضل".

وأردف "لن نعلم أبدا إن كنا سنلتقي ونعمل سويا أم لا، لا أعلم إن كنت سأرتدي قميص النادي مرة أخرى، حاليا أنا بخير وهادئ، لكن لن تعلم أبدا".

وأتم "آمل أن يفوز أتليتكو بالدوري الإسباني، عليه أن يقاتل من أجله وفي كل مباراة، الفريق يلعب بشكل جيد جدا، وأرى أنهم أفضل من ريال مدريد وبرشلونة".

موراتا ابن أكاديمية أتليتكو الذي انضم مجانا إلى أكاديمية خيتافي ومنها إلى ناشئي ريال مدريد قبل أن نضم للفريق الأول في صيف 2013، وبعد عام وحيد رحل إلى يوفنتوس بمبلغ 20 مليون يورو، قبل أن يستخدم النادي الملكي بند إعادة الشراء بعد عامين ويضمه بمبلغ 30 مليون يورو.

موراتا لم يستمر طويلا مع ريال مدريد ورحل إلى تشيلسي في صيف 2017 بمبلغ 66 مليون يورو، وأعير لأتليتكو مدريد في يناير 2019 قبل أن ينضم بشكل نهائي في يوليو 2020 للنادي الإسباني.

ورحل موراتا إلى يوفنتوس قادما من أتلتيكو مدريد على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء في شهر سبتمبر الماضي.

موراتا شارك بقميص أتليتكو في 61 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 22 هدفا وصنع 5 آخرين.

ولعب صاحب الـ28 عاما خلال الموسم الجاري في 8 مباريات بقميص يوفنتوس سجل خلالها 6 أهداف وصنع هدفين.

موراتا لم يتواجد مع منتخب إسبانيا في معسكرات شهر سبتمبر وأكتوبر الماضية.