استدعاء بيلينجام لمنتخب إنجلترا للمرة الأولى.. وتقييم موقف راشفورد الخميس

الثلاثاء، 10 نوفمبر 2020 - 12:51

كتب : FilGoal

جود بيلينجام

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في بيان رسمي استدعاء جود بيلينجام لاعب وسط بوروسيا دورتموند لأول مرة في مسيرته بعد استبعاد الثنائي جيمس وارد براوزي لاعب ساوثامبتون وترينت أليكسندر أرنولد لاعب ليفربول للإصابة.

وقال نص البيان: "لاعب وسط بوروسيا دورتموند كان ضمن منتخب إنجلترا تحت 21 عاما ويتواجد معه، لكن الآن عليه أن يتجه للعب مع المنتخب الأول، لأول مرة".

وتابع البيان: "ماركوس راشفورد من المقرر أن ينضم للمنتخب يوم الخميس للسماح بتقييم إصابته بشكل أفضل، والتي تعرض لها أثناء مشاركته مع فريقه مانشستر يونايتد يوم السبت".

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ووصل أغلب لاعبي منتخب إنجلترا يوم الإثنين إلى سانت جورج بارك مقر المنتخب فيما سينضم اليوم 7 لاعبين وهم بين تشيلويل وإريك داير وهاري كين وكايل ووكر وجو جوميز وجوردان هيندرسون ورحيم سترلينج.

ويواجه منتخب إنجلترا جمهورية أيرلندا في ملعب ويمبلي وديا يوم الخميس، قبل أن يسافر إلى بلجيكا يوم الأحد، ثوم سيستقبل أيسلندا يوم 18 نوفمبر من أجل الجولات الختامية في دور المجموعات من دوري الأمم الأوروبية.

بيلينجام صاحب الـ17 عاما انضم إلى دورتموند قادما من بيرمنجام سيتي في صيف 2020 بمبلغ 23 مليون يورو.

لاعب الوسط الشاب شارك خلال الموسم الجاري في 11 مباراة مع فريقه سجل خلالها هدفا وصنع هدفين.

في إنجلترا دوري الأمم الأوروبية منتخب إنجلترا جود بيلينجام
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