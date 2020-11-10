فورمولا 1 تعلن مواعيد سباقات 2021.. إدراج سباق السعودية الجديد واستبعاد فيتنام

أعلنت فورمولا 1 مواعيد سباقاتها الرئيسية للجوائز الكبرى لعام 2021 والتي شهدت وجود سباق السعودية المسائي لأول مرة في تاريخ السباقات، ليقام السباق في 3 دول عربية.

سباق السعودية الجديد المسائي، سيقام بترتيبه الـ22 في الفترة من 26 وحتى 28 من شهر نوفمبر في العام المقبل، يليه سباق أبو ظبي في الإمارات في الفترة من 3-5 ديسمبر المقبل.

وستكون تلك هي أول مرة يقام خلالها أكثر من 21 سباق لفورمولا 1 في عام وحيد كامل.

وشهدت الروزنامة التي أعلنتها رابطة السباقات للسيارات ذات المقعد والعجلات المفتوحة، استبعاد سباق فيتنام والذي كان من المقرر أن يظهر في شهر أبريل المقبل.

وقالت تقارير في وقت سابق إن عدم إقامة السباق يأتي بسبب تفشي وباء كوفيد 19، إلا أن شبكة "بي بي سي" أوضحت في تقرير لها أن عدم إقامة السباق جاء بسبب اتهامات بالفساد موجهة للمنظم الرئيسي للسباق في فيتنام، ما استدعى سحب التنظيم.

وفي حالة إيجاد منظم بدلا من فيتنام أو منظم جديد بوجه عام، فسيكون عاما تاريخيا في عدد السباقات لفورمولا 1.

ويقام سباق البحرين في الفترة من 26-28 مارس المقبل وسيكون ترتيبه الثاني بعد سباق أستراليا.

وجاءت المواعيد كاملة كما أعلنتها فورمولا 1 كالتالي: