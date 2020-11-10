فورمولا 1 تعلن مواعيد سباقات 2021.. إدراج سباق السعودية الجديد واستبعاد فيتنام

الثلاثاء، 10 نوفمبر 2020 - 12:31

كتب : FilGoal

فورمولا 1

أعلنت فورمولا 1 مواعيد سباقاتها الرئيسية للجوائز الكبرى لعام 2021 والتي شهدت وجود سباق السعودية المسائي لأول مرة في تاريخ السباقات، ليقام السباق في 3 دول عربية.

سباق السعودية الجديد المسائي، سيقام بترتيبه الـ22 في الفترة من 26 وحتى 28 من شهر نوفمبر في العام المقبل، يليه سباق أبو ظبي في الإمارات في الفترة من 3-5 ديسمبر المقبل.

وستكون تلك هي أول مرة يقام خلالها أكثر من 21 سباق لفورمولا 1 في عام وحيد كامل.

أخبار متعلقة
ساري: رحيلي عن يوفنتوس؟ هل سبق وسألت سائق فورمولا 1 إذا كان يخشى السرعة؟ لأول مرة منذ 1954.. إلغاء سباق موناكو لـ فورمولا 1 رسميا - بعد إلغاء سباق أستراليا.. فورمولا 1 تؤجل سباقي البحرين وفيتنام

وشهدت الروزنامة التي أعلنتها رابطة السباقات للسيارات ذات المقعد والعجلات المفتوحة، استبعاد سباق فيتنام والذي كان من المقرر أن يظهر في شهر أبريل المقبل.

وقالت تقارير في وقت سابق إن عدم إقامة السباق يأتي بسبب تفشي وباء كوفيد 19، إلا أن شبكة "بي بي سي" أوضحت في تقرير لها أن عدم إقامة السباق جاء بسبب اتهامات بالفساد موجهة للمنظم الرئيسي للسباق في فيتنام، ما استدعى سحب التنظيم.

وفي حالة إيجاد منظم بدلا من فيتنام أو منظم جديد بوجه عام، فسيكون عاما تاريخيا في عدد السباقات لفورمولا 1.

ويقام سباق البحرين في الفترة من 26-28 مارس المقبل وسيكون ترتيبه الثاني بعد سباق أستراليا.

وجاءت المواعيد كاملة كما أعلنتها فورمولا 1 كالتالي:

فورمولا1 فورمولا 1
نرشح لكم
أخر الأخبار
رودريجو: أعرف القليل عن الكرة المصرية وأتابع مباريات صلاح 11 دقيقة | مصر
الجنايني: أتمنى أن يكرر المنتخب الأولمبي إنجازه في الحلم الكبير.. وغريب: يكفينا تكريم الرئيس 29 دقيقة | مصر
وزير الرياضة يجيب.. هل يتم تعيين لجنة مؤقتة لإدارة الزمالك 33 دقيقة | مصر
وزير الرياضة: نهائي دوري أبطال إفريقيا في القاهرة 33 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
كرة يد - الزمالك يعترض على تأجيل مباريات حسم الدوري 48 دقيقة | رياضات أخرى
تنزانيا تستضيف تونس في حضور 30 ألف متفرج ساعة | إفريقيا
الإسماعيلي: انتهى وقت إقامة مبارياتنا ضد الأهلي في برج العرب.. نريد اللعب في الإسماعيلية ساعة | الدوري المصري
فتحي: أتمنى إحراز بطولة مع بيراميدز.. ولا أعلم الأسباب الحقيقية وراء استبعادي من المنتخب ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيراميدز يقدم مديره الفني الجديد في مؤتمر صحفي الخميس 2 أوباميانج: لا أصدق ما فعله النني.. نريد أن نكون مثله 3 القاهرة تحبس أنفاسها.. مصر تنضم لقائمة شرف لا تضم سوى 10 دول 4 قائمة منتخب مصر – تواجد شريف وبسام.. واستبعاد أكرم توفيق والمهدي سليمان
قد ينال إعجابك