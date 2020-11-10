بعد 10 سنوات.. برانديللي يعود لقيادة فيورنتينا

أعلن نادي فيورنتينا عن تولي تشيزاري برانديللي لقيادة الفريق الفنية بعد رحيل بيبي ياتشيني.

وبات هناك ثلاثة مدربين على قائمة رواتب فيورنتينا، لكن النادي فضل رحيل مدربه بعد سبع مباريات.

ومن المقرر أن يستمر برانديللي مع فيورنتينا حتى نهاية الموسم الجاري في صيف 2021.

وكان برانديللي مديرا فنيا لفريق فيورنتينا في الفترة من 2005 إلى 2010 ونجح في قيادة الفريق لدوري أبطال أوروبا مرتين ونصف نهائي كأس الاتحاد الأوروبي.

وكان برانديللي مديرا فنيا لمنتخب إيطاليا في الفترة من صيف 2010 وحتى صيف 2014.

كما سبق له قيادة كل من بارما وروما وجنوى في الدوري الإيطالي.

وقاد جالاتا سراي التركي وفالنسيا الإسباني بجانب النصر الإماراتي.