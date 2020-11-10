المقاولون: سوق الانتقالات أصبحت مجنونة جدا.. لا نفكر في استعارة لاعبي الأهلي

الثلاثاء، 10 نوفمبر 2020 - 12:11

كتب : FilGoal

الزمالك - المقاولون العرب

قال محمد عادل المشرف العام على الكرة في المقاولون العرب إن فريقه قد لا يتمكن من ضم لاعبين من الأهلي على سبيل الإعارة بسبب المطالب المادية ووجود منافسين، لكنه فتح الباب أمام التفاوض مع الزمالك لضم بعض اللاعبين.

وصرح عادل في حوار أجراه مع برنامج "ملعب 9090" قائلا: "سوق الانتقالات أصبحت مجنونة جدا ولا نستطيع مجاراة الأندية".

وواصل "لا نستطيع مجاراتهم مهما كانت النتائج، من حقهم العمل على تقوية صفوفهم، سنحاول الدفع بمجموعة من الناشئين".

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وأكمل "لا نفكر في استعارة لاعبين من الأهلي بسبب الأمور المادية التي تطلبها الأندية ووجود منافسين آخرين يمكنهم الدفع. والتفاوض مع الزمالك وارد".

وتابع "الأموال لا تجلب البطولات، سنستعين بناشئي النادي مع الصفقات التي تم حسمها والتي ستمثل إضافة قوية للفريق".

وأردف "التعاقد مع لاعبين من تونس مؤخرا جاء بسبب الأداء الرائع الذي قدمه سيف الدين الجزيري منذ انضمامه للفريق".

واستطرد "أداء الجزيري كان من أهم الأسباب وراء التعاقد مع لاعبين من تونس، الأمر ليس صدفة، ووجود لاعب دولي بقدراته جعلنا نبحث أكثر في المدرسة التونسية".

وأضاف "القرار جاء بعد عرض عدد من اللاعبين على عماد النحاس مدرب الفريق، ليستقر على هيثم الجويني ووسيم النغموشي، خاصة وأن الثنائي يتواجد مع المنتخب الأولمبي التونسي".

وأتم "الجهاز الفني للمقاولون العرب بقيادة النحاس استقر على اللاعبين الـ5 الأجانب للموسم الجديد، سيغادر معروف يوسف بعدما انتهت إعارته، المدرب حاول الحفاظ على القوام الرئيسي مع التدعيم في بعض المراكز".

المقاولون ضم خلال السوق الجارية بجانب النغموشي والجويني الثنائي أحمد داوودا ومحمد أبو المجد "بوشا".

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