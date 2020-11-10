فالفيردي: بدأت عملية التعافي الآن.. وأتمنى أن تمر تلك الأسابيع سريعا

الثلاثاء، 10 نوفمبر 2020 - 11:55

كتب : FilGoal

فيدي فالفيردي

قال فيديريكو فالفيردي لاعب وسط ريال مدريد إنه بدأ عملية التعافي بعد الإصابة التي تعرض لها ضد فالنسيا وقد تبعده عن الملاعب لمدة شهر.

وكتب اللاعب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بدأت عملية التعافي الآن، أتمنى أن تمر تلك الأسابيع سريعا لكي أعود".

وواصل "لن أكون قادرا على التواجد مع المنتخب وأشعر بحزن كبير، لكن علينا أن نكون إيجابيين".

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وأتم "شكرا لكم جميعا على كل رسائل دعمكم".

ريال مدريد كان قد أعلن إصابة لاعبه صاحب الـ22 عاما بكسر في العظمة الخلفية لقصبة القدم دون أن يكشف مدة غيابه، وقالت تقارير صحفية إن اللاعب قد يغيب لمدة تصل إلى شهر.

وأصيب فالفيردي خلال مواجهة فالنسيا يوم الأحد والتي شهدت انتصار الخفافيش بنتيجة 4-1 أمام ضيفهم ريال مدريد.

ريال مدريد في إسبانيا
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