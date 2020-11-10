فالفيردي: بدأت عملية التعافي الآن.. وأتمنى أن تمر تلك الأسابيع سريعا

قال فيديريكو فالفيردي لاعب وسط ريال مدريد إنه بدأ عملية التعافي بعد الإصابة التي تعرض لها ضد فالنسيا وقد تبعده عن الملاعب لمدة شهر.

وكتب اللاعب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بدأت عملية التعافي الآن، أتمنى أن تمر تلك الأسابيع سريعا لكي أعود".

وواصل "لن أكون قادرا على التواجد مع المنتخب وأشعر بحزن كبير، لكن علينا أن نكون إيجابيين".

وأتم "شكرا لكم جميعا على كل رسائل دعمكم".

Empezando la recuperación y esperando que se pasen rápido estas semanas para volver ⚽️ Me toca no poder acompañar a la selección con tremenda tristeza pero vamo arriba hay que ser positivos 🙌🏼🙌🏼 Muchas gracias por los mensajes de apoyo 👍🏼 #HalaMadrid 🤍 pic.twitter.com/wiBqpHPnh1 — Fede Valverde (@fedeevalverde) November 9, 2020

ريال مدريد كان قد أعلن إصابة لاعبه صاحب الـ22 عاما بكسر في العظمة الخلفية لقصبة القدم دون أن يكشف مدة غيابه، وقالت تقارير صحفية إن اللاعب قد يغيب لمدة تصل إلى شهر.

وأصيب فالفيردي خلال مواجهة فالنسيا يوم الأحد والتي شهدت انتصار الخفافيش بنتيجة 4-1 أمام ضيفهم ريال مدريد.