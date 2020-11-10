تياجو موتا: أشعر بالفخر لربط اسمي بتدريب باريس سان جيرمان

الثلاثاء، 10 نوفمبر 2020 - 11:20

كتب : FilGoal

تياجو موتا

أعرب تياجو موتا نجم إنتر وباريس سان جيرمان السابق عن سعادته بشائعات ترشيحه لقيادة باريس سان جيرمان الفنية.

ينتهي تعاقد توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان صيف 2021، وتشير التقارير الفرنسية إلى عدم رغبة النادي لتجديد التعاقد.

وقال موتا لـ راديو مونت كارلو: "أشعر بالفخر والسعادة أن يتحدث الناس عني وربط اسمي بقيادة باريس سان جيرمان".

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وتابع "أنا سعيد بالحصول على تقدير مشجعي النادي حيث قضيت معظم مسيرتي هناك".

وأضاف موتا "أتمنى أن أتمكن يوما ما من رد تلك الثقة، أنا أحب كرة القدم الهجومية ولكن من أجل ذلك عليك أن تخاطر".

وأوضح "لإضافة الحيوية على كرة القدم، عليك استعادة الكرة بسرعة، عندما تمتلك الكرة يمكنك اختيار ما تفعله".

وأتم موتا تصريحاته "أعتقد أن فريقا مثل باريس سان جيرمان، متوافق مع تلك الأفكار".

باريس سان جيرمان تياجو موتا
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