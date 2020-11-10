إصابة ثلاثي روما بفيروس كورونا

أعلن نادي روما إصابة ثلاثة من لاعبيه بفيروس كورونا بعد ظهور نتيجة الاختبارات الطبية للاعبين.

لورينزو بيليجريني النادي : روما روما

وكشف روما أن الثلاثي المصاب هم فيديريكو فازيو ولورينزو بيليجريني ودافيدي سانتون.

وجلس فازيو على مقاعد البدلاء في فوز روما على جنوى 3-1 في الدوري الإيطالي، بينما بدأ بيليجيريني وأصيب سانتون.

وكشف بيليجيريني عبر حسابه الشخصي على إنستجرام أن لديه أعراض خفيفة بعد إصابته بفيروس كورونا.

وكانت نتائج الأسبوع الماضي قد أثبتت إصابة إدين دجيكو مهاجم الفريق بفيروس كورونا.

ولا يزال الثنائي أمادو دياوارا وريكاردو كالافيوري إيجابيين بفيروس كورونا، لكنهما خضعا لاختبارات طبية ناجحة وبدأ الثنائي في التدرب بشكل فردي.