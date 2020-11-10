أسوان لـ في الجول: انتقال فادي فريد إلى البنك الأهلي.. وتعاقدنا مع هذا الثلاثي

الثلاثاء، 10 نوفمبر 2020 - 00:26

كتب : رضا السنباطي

فادي فريد مع أسوان أمام الإسماعيلي

أعلن مصطفى أمين المشرف العام على الكرة بنادي أسوان عبر FilGoal.com انتقال فادي فريد مهاجم الفريق إلى البنك الأهلي بشكل رسمي.

وكان فادي فريد قريبا من الانتقال إلى النادي الإسماعيلي قبل أن يأتي عرض البنك الأهلي.

وقال مصطفى أمين: "انتقل فادي فريد مهاجم أسوان إلى البنك الأهلي لمدة 3 مواسم بشكل رسمي".

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وتابع "هناك بند الحصول على نسبة 10% في حالة بيعه كما تم في الاتفاق بين الناديين"

وأضاف "اللاعب كان قد تلقى عرضا من الإسماعيلي ولكن عرض البنك الأهلي كان الأفضل ماديا لذلك تم الموافقة عليه".

وأوضح "هناك عرض للاعب اخر قريب من نادي إنبي، ربما يتم الاتفاق خلال الأيام المقبلة".

وأتم تصريحاته "تعاقدنا مع أحمد سالم صافي من طنطا وإسلام سري من طلائع الجيش وأحمد أيمن من النجوم".

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