أحمد كابوريا: انتظر موقف الزمالك قبل تحديد وجهتي.. أمتلك 4 عروض والأولوية للأبيض

كشف أحمد كابوريا لاعب الزمالك المعار إلى طلائع الجيش عن تلقيه 4 عروض داخل الدوري الممتاز لكنه ينتظر موقف ناديه.

أحمد كابوريا النادي : طلائع الجيش الزمالك

وينتظر كابوريا رد نادي الزمالك بشأن عودته أو رحيله قبل دراسة العروض المقدمة.

وقال كابوريا عبر أون تايم سبورتس 2: "عقدي مع الزمالك كان 4 سنوات، لعبت لمدة موسم وخرجت إعارة لمدة موسمين ومتبقي لي سنة واحدة".

وتابع "أمير مرتضى تحدث معي منذ شهرين وكان هناك إمكانية لعودتي، لكن سنرى ما سيحدث".

وأوضح كابوريا "انتظر قرار نادي الزمالك وسأحترمه لأنه صاحب الرأي الأول والأخير".

وشدد "أتمنى بالتأكيد العودة إلى الزمالك من جديد وهي رغبتي الأولى، لكن في حال كان الأمر رحيلي سأدرس العروض المقدمة لي".

وكشف كابوريا "أمتلك عروض من المقاولون العرب وسموحة وسيراميكا والبنك الأهلي وفي النهاية سأدرس الموقف".

وأتم تصريحاته "لم أحصل على فرصتي داخل نادي الزمالك، لعبت لمدة 60 دقيقة فقط، وانتظر القرار النهائي خلال الأيام المقبل قبل غلق القيد".