المقاصة: تم الاستقرار على بيع خماسي الفريق لسيراميكا بـ27 مليون جنيه.. بينهم محمد إبراهيم

كشف بكري سليم المدير التنفيذي لنادي مصر للمقاصة عن الاستقرار على بيع خماسي الفريق من ضمنهم محمد إبراهيم إلى سيراميكا كيليوباترا الصاعد حديثا للدوري الممتاز.

واستقر سيراميكا كيليوباترا على دعم صفوفه بخماسي مصر للمقاصة في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها الأخير.

وقال بكري سليم عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "تم الاتفاق مع سيراميكا كيليوباترا على بيع خماس الفريق إليهم ضمن سوق الانتقالات الحالي".

وأوضح "الخماسي المقرر أن يرحل لا يريد البقاء داخل المقاصة لذلك هناك نية لرحيله".

وبسؤاله عن صحة أسماء اللاعبين أكد سليم "بالفعل هم محمد إبراهيم وأحمد سامي وأحمد محسن ومحمد توني ومحمد مسعد، لا نقف أمام رغبة اللاعبين ونشكرهم على ما قدموه للنادي".

وأوضح "هناك رغبة من الطرفين والأمور أقرب إلى أن تتم لكن لم تنته حتى الآن بشكل رسمي، لكن اقتربت جدا".

وتابع "رحيل خماسي الفريق بما فيهم محمد إبراهيم مقابل 27 مليون جنيه أمر مرضي بالنسبة لنا في ظل الظروف الحالية".

وأشار "الأهلي لم يضع أي رقم لضم محمد إبراهيم، الأمر أنني من وضعت رقم 30 و40 مليون جنيه كتقييم مني للنجم الذي يملكه النادي".

وشدد بكري سليم "مصر للمقاصة مصنع النجوم ووقع الاختيار على 5 لاعبين شباب سيكونون مفاجأة الموسم المقبل".