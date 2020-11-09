إصابة نبيل عماد "دونجا" بفيروس كورونا

الإثنين، 09 نوفمبر 2020 - 20:20

كتب : FilGoal

نبيل عماد دونجا - بيراميدز - هوريا - كونفدرالية

تعرض نبيل عماد دونجا لاعب وسط بيراميدز للإصابة بفيروس كورونا.

نبيل دونجا

النادي : بيراميدز

بيراميدز

وأجرى بيراميدز مسحة طبية لجميع لاعبيه استعدادا للعودة إلى التدريبات للاستعداد لانطلاق الموسم الجديد.

وعلم FilGoal.com أن عينة جميع اللاعبين جاءت سلبية باستثناء دونجا عينة المسحة الطبية كانت إيجابية.

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ويخضع دونجا لبروتوكول وزارة الصحة بالعزل المنزلي ومن المقرر أن يجري مسحة جديدة بعد 3 أيام.

ويغيب دونجا عن بداية تدريبات استعداد الموسم الجديد لحين الشفاء بشكل كامل من فيروس كورونا.

وكان دونجا قد نشر رسائل دعم من زملائه والجماهير متمنيه له الشفاء العاجل.

فيروس كورونا نبيل عماد دونجا بيراميدز
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