مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: لا مفاوضات بين المساكني والمصري

الإثنين، 09 نوفمبر 2020 - 19:07

كتب : FilGoal

يوسف المساكني - تونس - أنجولا

نفى مصدر مقرب من يوسف المساكني لاعب منتخب تونس عن وجود مفاوضات بينه وبين النادي المصري البورسعيدي.

وقال مصدر مقرب من اللاعب لـ FilGoal.com: "لم تحدث مفاوضات بين الطرفين".

وكشف "لم يتحدث أحد مع يوسف المساكني بشأن الانضمام إلى النادي البورسعيدي".

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وتابع "لم تحدث مفاوضات من الأساس بين المساكني وأي نادي مصري في الفترة الحالية".

ويلعب يوسف المساكني لاعب منتخب تونس لصالح الدحيل القطري وسبق له اللعب لفريق الترجي التونسي.

وشارك المساكني في ثلاث مباريات مع فريقه بالدوري القطري هذا الموسم وساهم في صناعة هدف وحيد.

يوسف المساكني الدحيل المصري البورسعيدي
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