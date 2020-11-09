انتظام أجايي وبادجي في مران الأهلي.. وحديث بين موسيماني وسعد سمير

انتظم الثنائي جونيور أجايي وأليو بادجي في مران الأهلي اليوم الإثنين بعد العودة إلى مصر من جديد.

وكان أجايي وبادجي قد حصلا على راحة إضافية وسافرا إلى بلديهما لقضاء أجازة قصيرة، قبل أن يعود الثنائي ويشارك في التدريبات بشكل طبيعي.

وشارك الثنائي في التدريبات البدنية وتدريبات الكرة، بينما أدى أحمد الشيخ جلسة في صالة الجيم قبل أن يستكمل برنامجه التأهيلي بالجري حول الملعب، وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية.

ويخضع الشيخ لبرنامج تأهيلي بعد الشكوى من كدمة في القدم خلال مران الفريق أبعدته عن المشاركة الجماعية.

وفي الإطار ذاته حرص بيتسو موسيماني المدير الفني لـ الأهلي على الحديث مع سعد سمير من أجل الاطمئنان على حالته، على هامش مران الفريق.

ويقوم سعد سمير بتنفيذ المرحلة الأخيرة في البرنامج العلاجي والتأهيلي الخاص به. مرحلة تشمل مشاركته في جزء من مران الفريق مع الخضوع لاختبارات طبية مستمرة للتأكد من جاهزيته، والتي أصبحت قريبة للغاية.

وواصل الأهلي تدريباته على ملعب التتش مع غياب مجموعة الدوليين نظرا لتواجدهم في معسكر منتخب مصر.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك المنتظرة في نهائي دوري أبطال إفريقيا في الـ 27 من شهر نوفمبر الجاري.