البنك الأهلي لـ في الجول: الإعلان عن الصفقات الجديدة نهاية الأسبوع

الإثنين، 09 نوفمبر 2020 - 18:37

كتب : رضا السنباطي

البنك الأهلي

يتفاوض نادي البنك الأهلي مع أكثر من لاعب خلال الفترة الحالية ومن المقرر الإعلان عنهم في مؤتمر صحفي نهاية الأسبوع.

وقال محمد عبد المنعم المشرف العام على الكرة بالنادي لـ FilGoal.com: "هناك مفاوضات مع عدد من اللاعبين، وسيتم الإعلان عن الصفقات الجديدة في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء أو الخميس".

وتابع "تم حسم التعاقد مع بهاء مجدي وأحمد ياسر من ضمن 8 صفقات نسعى للتعاقد معهم ويتبقى فقط موافقة أنديتهم".

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وأضاف "قمنا بعمل مؤتمر صحفي للإعلان عن المدير الفني ثم التعاقد مع أول ثلاث صفقات وهم محمد كوفي وموسى دياوارا وأحمد ياسين".

وكشف "تردد اسم أكثر من لاعب نتفاوض معه من أندية المصري وإنبي وأسوان ولكن لم يتم الحسم حتى الآن".

وشدد "مصداقيتنا أهم شئ فلا يتم الإعلان عن صفقة إلا إذا تم الانتهاء منها مع اللاعب والنادي".

وأوضح "القيد ينتهي يوم الأربعاء المقبل وستكون الأمور أصبحت واضحة من التعاقدات الجديدة واللاعبون القدامى".

وأتم تصريحاته "الفريق يخوض مباريات ودية على ملعب اتحاد الشرطة ومشاركة اللاعبون الصاعدون مع الفريق للممتاز".

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