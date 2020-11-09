فاتي يغيب عن برشلونة لمدة 4 أشهر

أجرى أنسو فاتي مهاجم برشلونة جراحة ناجحة اليوم الإثنين في غضروف الركبة اليسرى.

أنسو فاتي النادي : برشلونة برشلونة

وكشف نادي برشلونة في بيان رسمي عن غياب اللاعب لمدة أربعة أشهر تقريبا.

وكان فاتي قد أصيب خلال فوز برشلونة على ريال بيتيس بنتيجة 5-2 ضمن مباريات الدوري الإسباني.

وخاض أنسو فاتي مهاجم برشلونة الشاب 10 مباريات هذا الموسم بينهم 7 في الدوري و3 في دوري أبطال أوروبا.

ولعب فاتي مجموع 596 دقيقة ونجح في تسجيل خمسة أهداف وصناعة هدفين.

ورغم أن عمره 18 عاما فقط إلا أن فاتي قد شارك في 43 مباراة مع برشلونة وسجل 13 هدفا وصنع 3 آخرين.

ونجح فاتي في تسجيل 11 هدفا في الدوري الإسباني وهدفين في دوري أبطال أوروبا.