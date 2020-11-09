الإسماعيلي: الشركة الراعية لم تفي بالتزاماتها المادية كما ينص العقد.. المعاناة تزداد

الإثنين، 09 نوفمبر 2020 - 17:02

كتب : FilGoal

شعار نادي الإسماعيلي

قال علاء وحيد المتحدث الرسمي باسم الإسماعيلي إن ناديه لم يتقاض أي مقابل مادي من الشركة الراعية، بريزينتيشن كما ينص العقد بينهما، مشيرا إلى أنها أخلت باتفاقها مع النادي.

وصرح وحيد قائلا: "النادي لم يتقاض أي مقابل مادي من الشركة الراعية بريزنتيشن كما ينص العقد".

وأضاف "الشركة أخلت باتفاقيتها مع النادي كما أنهم لا يجيبون على طلباته او اتصالاته بالرغم من استئناف الدوري بعد توقفه بسبب تفشي وباء كوفيد 19".

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وواصل "استمرت الرعاية ومكاسب الشركة، إلا أنها ضربت عرض الحائط بالعقد والمواعيد المتفق عليها ولم تسدد مستحقات النادي".

وأكمل "المعاناة تزداد في الوقت الحالي بعد فرض اتحاد الكرة ضريبة القيمة المضافة على عقود اللاعبين وبأثر رجعي ومتدرجة طبقا لقيمة عقد اللاعب، ما أضاف أعباء كبيرة جدا ومبالغ كبيرة على كل الأندية".

وتابع "الأندية الجماهيرية وليس الإسماعيلي فقط ستعاني من تلك الضريبة، وذلك يحدث في الوقت الذي تخلت فيه الشركة الراعية عن النادي وباق الأندية ولم تسدد مستحقاتنا".

وأتم "الإسماعيلي يطالب بريزينيتشن بالوفاء بالتزاماتها وذلك حتى يستطيع النادي الوفاء بمتطلباته وإنجاز الصفقات الجديدة المطلوبة في هذه الفترة".

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