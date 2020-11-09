وزير الرياضة يتواصل هاتفيا مع محمد صلاح قبل وصوله مصر

أجرى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اتصالا هاتفيا مع محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر وذلك فى إطار الاطمئنان على انتهاء كافة إجراءاته لوصوله اليوم إلى القاهرة.

ويسعد منتخب مصر لمواجهة توجو في مباراتي الذهاب والإياب والمقرر لهما يومي 14 و17 من نوفمبر الجاري وذلك ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2022.

وأوفد وزير الرياضة مراسم وزارة الشباب والرياضة لاستقبال محمد صلاح والذى يصل مساء اليوم الاثنين بمطار القاهرة.

وفى سياق متصل يشهد أشرف صبحي مساء اليوم، المران الخاص بالمنتخب المصرى والذى يقام فى السابعة من مساء، باستاد القاهرة الدولى وذلك لمؤازرة المنتخب وجهازه الفني والإدارى قبيل مبارياته مع منتخب توجو.

وكان منتخب مصر أعلن ضم 5 محترفين وهم محمد صلاح ومحمود حسن "تريزيجيه" ومحمد النني وأحمد حجازي وأحمد حسن كوكا.