اتحاد الكرة: الجنايني التقى الخطيب للنقاش حول اللائحة ورابطة الأندية المحترفة

أعلن اتحاد الكرة عن لقاء دار اليوم الإثنين بين عمرو الجنايني رئيس اللجنة الحماسية، وأعضائها، ومحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وقال اتحاد الكرة إن اللقاء دار حول "عدد من الأمور المتعلقة باللائحة الجديدة والاستفسارات الخاصة برابطة الأندية المحترفة".

وأضاف "حضر اللقاء أحمد عبد الله ومحمد فضل وسحر عبد الحق أعضاء اللجنة الخماسية ووليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد".

وفي وقت سابق، صرح وليد العطار لـ FilGoal.com: "في البداية، مدينا فترة القيد الأولى إلى 11 نوفمبر على أساس أن نهائي دوري الأبطال سيقام يوم 6 نوفمبر".

وأضاف "بعد المد، سينتهي القيد المحلي يوم 19 نوفمبر، وهذا قرار نهائي".

إذا، لماذا يقول نظام الانتقالات الإلكتروني الخاص بـ فيفا أن القيد في مصر سينتهي يوم 6 ديسمبر؟

أجاب العطار: "نظام TMS بياناته خاصة بكل الدرجات. القيد في الدرجة الرابعة في مصر ينتهي يوم 6 ديسمبر".

وأضاف "تركنا مساحات بين تواريخ انتهاء القيد بين كل الدرجات، قيد الدرجة الأولى ينتهي ثم الثانية ثم الثالثة وأخيرا الرابعة".

وأتم "هذا القرار لمراعاة مصلحة اللاعبين، لكي يجد اللاعب الذي يخرج من قائمة فريقه في درجة فرصة لعب في درجة أدنى".

وبالتالي، أصبح على الأهلي والزمالك إرسال أسماء لاعبيهم المتاحين بموعد أقصاه 19 نوفمبر، ليصبحوا لائقين لخوض النهائي التاريخي بينهما.

وبعدها، يتجه كل نادي لاستبدال لاعبيه وضم جدد في القائمة استعدادا للموسم الجديد، حيث يملك كل ناد 5 خانات استبدال في قائمته المحلية.