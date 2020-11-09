تقرير: رونالدو سينضم لمنتخب البرتغال رغم تصريحات بيرلو عن إصابته

الإثنين، 09 نوفمبر 2020 - 15:19

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو وربيرلو

يستعد كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس للانضمام إلى منتخب بلاده البرتغال رغم أن مدربه أندريا بيرلو قال عقب مباراة لاتسيو إنه مصاب. وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "إل كوريري ديلو سبورت" الإيطالية.

وقال التقرير إن النجم البرتغالي يستعد للانضمام إلى منتخب بلاده وسيخضع لكافة الفحوصات اللازمة من أجل إثبات جاهزيته للعب مع البرتغال.

صاحب الـ35 عاما إن ثبتت سلامته بعد الفحوصات، قد يشارك في المباريات الثلاثة لمنتخب بلاده خلال التوقف الدولي المقبل، في ودية ضد أندورا، ومباراتي بدوري الأمم الأوروبية ضد فرنسا وكرواتيا.

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وكان أندريا بيرلو قد صرح عقب المباراة لشبكة "دزن" قائلا: "إنه لاعب مهم للغاية ليس لنا فقط بل مع كل الفرق التي لعب لها، لسوء الحظ تعرض للإصابة في كاحله واضطررت لاستبداله".

رونالدو سجل هدفا في تعادل فريقه ضد لاتسيو بالدوري الإيطالي يوم الأحد بنتيجة 1-1، وخرج كبديل قبل نهاية المباراة بـ15 دقيقة ليشارك باولو ديبالا بدلا منه.

رونالدو غاب عن يوفنتوس خلال الموسم الجاري في 4 مواجهات بسبب الإصابة بفيروس كورونا، مباراتي كروتوني وهيلاس فيرونا في الدوري، ودينامو كييف وبرشلونة في دوري الأبطال.

النجم البرتغالي سجل 6 أهداف في 5 مواجهات وصنع هدفا في كل المسابقات خلال الموسم الجاري.

وبقميص منتخب البرتغال لعب رونالدو منذ 2003 في 167 مباراة دولية سجل خلالها 101 هدفا وصنع 40 آخرين.

في إيطاليا الدوري الإيطالي
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