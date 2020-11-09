جريندو لـ في الجول: عودتي لـ المصري تمثل راحة كبير لي ولا أفكر في أي عروض

الإثنين، 09 نوفمبر 2020 - 15:10

كتب : أيمن عيد

جريندو يحتفل بهدف المصري في بتروجيت

أعرب محمد عبد اللطيف "جريندو" لاعب المصري عن سعادته بالعودة مرة أخرى للفريق البورسعيدي بعد نهاية إعارته لحرس الحدود.

وقال جريندو لـFilGoal.com: "عودتي للمصري في الموسم المقبل تمثل راحة كبير لي".

وأضاف "أعشق الأجواء في بورسعيد وحالة الفريق في الفترة الحالية تدفعني للنجاح وتقديم أفضل ما لدي من مستوى".

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وأكمل "أنا مستمر مع المصري ولا أفكر في أي عروض أخرى".

وأتم تصريحاته "أما بشأن مسألة تعديل العقود هي من اختصاص إدار ةالنادي وأعقتد أنها تعرف مصلحة اللاعبين جيدا".

جريندو المصري
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