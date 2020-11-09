بيانتش: الفوز بالبطولات مع برشلونة سيرضيني.. أنا في أفضل نادي في العالم

قال ميرالم بيانتش لاعب وسط برشلونة إنه لن يشعر بالرضا عن نفسه سوى بعد الفوز بالبطولات الكبرى مع فريقه، ميشرا إلى أنه في أفضل نادي في العالم. وذلك في تصريحات لقناة Canal+ الفرنسية.

وصرح بيانتش قائلا: "أنا في أفضل نادي في العالم وتمنيت دوما أن ألعب بنفس طريقة اللعب تلك، لكنني لازلت غير راض".

وأضاف "أريد أن تكون لدي الفرصة للفوز بالألقاب الكبيرة، هذا هدفي هنا، أن أكون الأفضل والفوز بالبطولات".

وواصل "كانت لدي الفرصة للانضمام إلى أندية مثل بايرن ميونيخ وإنتر ميلان في الماضي، لكنها لم تبد مناسبة لي وقتها، كان بإمكاني الانضمام إلى يوفنتوس قبل عامين من انضمامي الفعلي له".

وتابع "لكنني لم ارغب في خسارة عامين من المشاركة المضمونة بالمنافسة مع نجوم في الفريق مثل بول بوجبا وأندريا بيرلو وأرتورو فيدال، الآن ألعب في برشلونة وهذا تحدي".

صاحب الـ30 عاما انضم إلى روما قادما من ليون في صيف 2011 بمبلغ 11 مليون يورو، ثم انضم إلى يوفنتوس في صيف 2016 بمبلغ 32 مليون يورو.

وانضم بيانتش إلى برشلونة في الصيف الماضي في صفقة تبادلية شهدت انضمام آرثر إلى يوفنتوس ودفع الأخير مبلغ 12 مليون يورو إضافية، إذ تم تسجيل رحيل بيانتش بقيمة 60 مليون يورو دفعها برشلونة، مقابل 72 مليون يورو يدفعها يوفنتوس مقابل آرثر.

وشارك النجم البوسني مع برشلونة خلال الموسم الجاري في 7 مباريات بكل المسابقات. ولم يبدأ أي مباراة في الدوري الإسباني حتى الآن.