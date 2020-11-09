ريال مدريد يعلن إصابة فالفيردي بكسر.. ولم يحدد مدة غيابه

أعلن نادي ريال مدريد في بيان رسمي إصابة لاعبه فيديريكو فالفيردي بكسر في ساقه، ولم يحدد النادي مدة غياب لاعبه بعد.

وقال نص البيان: "بعد الفحوصات التي خضع لها فيدي فالفيردي، تبين إصابته بكسر في عظمة قصبة القدم الخلفية، ومدة تعافيه وغيابه لم تحدد بعد".

وينضم فالفيردي لقائمة طويلة من مصابي ريال مدريد حاليا وهم داني كارباخال وناتشو فيرنانديز، بجانب المصابين بفيروس كورونا "كوفيد 19" وهم كاسيميرو وإدين هازارد وإيدير ميليتاو.

فالفيردي صاحب الـ22 عاما خرج مصابا في الدقيقة 76 وشارك توني كروس بدلا منه أمام فالنسيا ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني والتي خسرها ريال مدريد بنتيجة 4-1.

اللاعب الدولي الأوروجوياني شارك خلال الموسم الجاري في 11 مباراة بكل المسابقات مع ريال مدريد وسجل 3 أهداف وصنع هدفا.

فالفيردي انضم إلى ريال مدريد كاستيا في صيف 2016 قادما من بينارول بمبلغ 5 ملايين يورو، وخرج في إعارة وحيدة إلى ديبورتيفو لاكورونيا قبل تصعيده للفريق الأول في صيف 2018.