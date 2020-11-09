الشيشيني لـ في الجول: أعاني من قلة اللاعبين في أسوان وننتظر قوائم الأندية

الإثنين، 09 نوفمبر 2020 - 13:47

كتب : أحمد شاكر

فريق أسوان - محمد عبد المجيد

كشف سامي الشيشيني المدير الفني لأسوان عن كيفية تفكير ناديه في فترة الانتقالات الجارية والتصور المبدئي لقائمة الفريق في الموسم الجديد.

وقال الشيشيني لـFilGoal.com: "تعاقدنا مع كل من محمود صلاح من بيراميدز، واستعارة كل من أحمد أيمن ظهير أيمن نجوم المستقبل وعبد الوهاب إسماعيل ظهير أيسر المقاولون".

وأضاف "ولا نزال نتفاوض مع إنبي بشأن 4 لاعبين وبعض اللاعبين في أندية أخرى".

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وواصل "أخوض التدريبات حاليا بـ11 لاعبا فقط ونعاني من قلة اللاعبين بسبب عودة 14 لاعبا إلى أنديتهم بعد انتهاء إعارتهم".

وأشار "فضلا عن رحيل عدة لاعبين مثل إبراهيم القاضي ومحمود نعيم وإبراهيم جلال وفادي فريد وأحمد عامر".

الشيشيني أكمل "نتدرب على فترتين صباحا ومساء لإعداد اللاعبين بشكل سريع بسبب ضيق الوقت".

وأكد "ننتظر يوم 11 نوفمبر وإعلان قوائم الأندية للتفاوض مع بعض اللاعبين لاستعارتهم".

وأتم تصريحاته "لم نتفق حتى الآن على مباريات ودية لأن عدد اللاعبين لا يكفي، ولكن مجلس الإدارة يدعمنا بكل ما يستطيع في حدود الإمكانيات المتاحة".

أسوان سامي الشيشيني الدوري المصري
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