ديباي: لا أستطيع أن أعد بالبقاء مع ليون

الإثنين، 09 نوفمبر 2020 - 13:29

كتب : FilGoal

ممفيس ديباي - ليون

لم يستطع ممفيس ديباي مهاجم أولمبيك ليون الفرنسي ومنتخب هولندا إخفاء شعوره بالاحباط في الفترة الحالية بسبب مستقبله مع فريقه.

ممفيس ديباي

النادي : أولمبيك ليون

أولمبيك ليون

ونقلت صحيفة French Football News تصريحات ديباي الذي قال فيها: "لا أستمتع بأوقاتي في الفترة الحالية".

وبسؤاله هل ستستمر مع ليون رد قائلا: "هذا السؤال يتكرر بشكل مستمر، ولكني لن أقدم وعودا للاستمرار مع ليون لأنني لست متأكدا أنني سوف أفي بها".

أخبار متعلقة
سبورت: بسبب راتبه الضخم.. يوفنتوس يفكر في بيع رونالدو الصيف المقبل بي بي سي: بينيك ينسحب من انتخابات كاف ويدعم موتسيبي.. وأنباء سيئة لأحمد أحمد جاتوزو: غلام وروي في المدرجات؟ لم يركضا بجدية في التدريبات.. والملعب أفضل من الأريكة

وأضاف "ليون يجب أن يستفيد من وجودي هنا وأنا أيضا وهذا ما أحاول فعله كل يوم".

وأتم تصريحاته "يمكنك أيضا أن تسأل زملائي أنا أحب أن أتدرب وأن أكون إيجابيا كل يوم مع فريقي".

وكان مهاجم منتخب هولندا قريبا من الانضمام لبرشلونة في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قبل أن تفشل المفاوضات بين النادي الإسباني وليون الفرنسي.

ديباي البالغ من العمر 26 عاما ينتهي تعاقده مع ليون بنهاية الموسم الجاري.

ولعب مع ليون هذا الموسم 10 مباريات في الدوري الفرنسي سجل خلالهم 5 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.

ممفيس ديباي ليون برشلونة
نرشح لكم
أخر الأخبار
ريال مدريد يعلن إصابة فالفيردي بكسر.. ولم يحدد مدة غيابه 6 دقيقة | أوروبا
موندو ديبورتيفو: توتنام يسعى لضم بيل بشكل نهائي 24 دقيقة | أوروبا
إبراهيموفيتش: سأترك تنفيذ ركلات الجزاء إلى كيسي.. لم أكن جاهزا بسبب الإرهاق ساعة | الدوري الإيطالي
الشيشيني لـ في الجول: أعاني من قلة اللاعبين في أسوان وننتظر قوائم الأندية ساعة | الدوري المصري
ديباي: لا أستطيع أن أعد بالبقاء مع ليون ساعة | أوروبا
سبورت: بسبب راتبه الضخم.. يوفنتوس يفكر في بيع رونالدو الصيف المقبل ساعة | الدوري الإيطالي
بي بي سي: بينيك ينسحب من انتخابات كاف ويدعم موتسيبي.. وأنباء سيئة لأحمد أحمد 2 ساعة | إفريقيا
مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: بانون يخضع لمسحة اليوم بعد إصابة زوجته.. ولا يشعر بأي أعراض 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيراميدز يقدم مديره الفني الجديد في مؤتمر صحفي الخميس 2 أوباميانج: لا أصدق ما فعله النني.. نريد أن نكون مثله 3 القاهرة تحبس أنفاسها.. مصر تنضم لقائمة شرف لا تضم سوى 10 دول 4 قائمة منتخب مصر – تواجد شريف وبسام.. واستبعاد أكرم توفيق والمهدي سليمان
قد ينال إعجابك