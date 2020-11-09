ديباي: لا أستطيع أن أعد بالبقاء مع ليون

لم يستطع ممفيس ديباي مهاجم أولمبيك ليون الفرنسي ومنتخب هولندا إخفاء شعوره بالاحباط في الفترة الحالية بسبب مستقبله مع فريقه.

ممفيس ديباي النادي : أولمبيك ليون أولمبيك ليون

ونقلت صحيفة French Football News تصريحات ديباي الذي قال فيها: "لا أستمتع بأوقاتي في الفترة الحالية".

وبسؤاله هل ستستمر مع ليون رد قائلا: "هذا السؤال يتكرر بشكل مستمر، ولكني لن أقدم وعودا للاستمرار مع ليون لأنني لست متأكدا أنني سوف أفي بها".

وأضاف "ليون يجب أن يستفيد من وجودي هنا وأنا أيضا وهذا ما أحاول فعله كل يوم".

وأتم تصريحاته "يمكنك أيضا أن تسأل زملائي أنا أحب أن أتدرب وأن أكون إيجابيا كل يوم مع فريقي".

وكان مهاجم منتخب هولندا قريبا من الانضمام لبرشلونة في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قبل أن تفشل المفاوضات بين النادي الإسباني وليون الفرنسي.

ديباي البالغ من العمر 26 عاما ينتهي تعاقده مع ليون بنهاية الموسم الجاري.

ولعب مع ليون هذا الموسم 10 مباريات في الدوري الفرنسي سجل خلالهم 5 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.