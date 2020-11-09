سبورت: بسبب راتبه الضخم.. يوفنتوس يفكر في بيع رونالدو الصيف المقبل

الإثنين، 09 نوفمبر 2020 - 13:07

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو يحتفل بهدف يوفنتوس في سبيزيا

بدأ نادي يوفنتوس الإيطالي التفكير في بيع نجمه كريستيانو رونالدو بنهاية الموسم الجاري.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن رونالدو لا يمر بأفضل حالاته مع يوفنتوس في الفترة الماضية خاصة بعد إصابته بفيروس كورونا.

كما أن يوفنتوس يريد عدم دفع الراتب الكبير الذي يحصل عليه رونالدو ويبلغ 31 مليون يورو سنويا.

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وهو الراتب الذي يساوي 5 أضعاف راتب ثاني أعلى لاعب في الفريق وهو باولو ديبالا.

وخرج رونالدو مصابا من المباراة الماضية أمام لاتسيو في الدوري الإيطالي والتي انتهت بالتعادل 1-1.

كما سيحاول يوفنتوس أيضا بيع رونالدو لاستعادة بعض الأموال الذي دفعها لضم اللاعب قبل 3 مواسم من ريال مدريد في صفقة بلغت 100 مليون يورو في عام 2018 الماضي.

كريستيانو رونالدو يوفنتوس الدوري الإيطالي
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