مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: بانون يخضع لمسحة اليوم بعد إصابة زوجته.. ولا يشعر بأي أعراض

لا يشعر بدر بانون مدافع الرجاء المغربي القريب للغاية من الانضمام للأهلي، بأي عرض من أعراض فيروس كورونا.

بدر بانون النادي : الرجاء البيضاوي الأهلي

وأعلن المدافع المغربي عن إصابة زوجته بفيروس كورونا عبر إنستاجرام.

وعلم FilGoal.com من مصدر مقرب من اللاعب أنه سيخضع لمسحة اليوم الإثنين، وتظهر نتيجتها مساء نفس اليوم.

ومن المنتظر أن يسافر بانون إلى القاهرة يوم الأربعاء تمهيدا للانتظام مع الأهلي استعدادا للموسم المقبل.

بدر بانون يلعب في صفوف الرجاء منذ موسم 2014/2015 قادما من نهضة بركان.

صاحب الـ 27 عاما يملك 7 مباريات دولية مع منتخب المغرب. سجل فيهم هدفا واحدا.