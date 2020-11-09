مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: بانون يخضع لمسحة اليوم بعد إصابة زوجته.. ولا يشعر بأي أعراض

الإثنين، 09 نوفمبر 2020 - 12:08

كتب : محمد عبد العظيم

بدر بانون - الأهلي

لا يشعر بدر بانون مدافع الرجاء المغربي القريب للغاية من الانضمام للأهلي، بأي عرض من أعراض فيروس كورونا.

بدر بانون

النادي : الرجاء البيضاوي

الأهلي

وأعلن المدافع المغربي عن إصابة زوجته بفيروس كورونا عبر إنستاجرام.

وعلم FilGoal.com من مصدر مقرب من اللاعب أنه سيخضع لمسحة اليوم الإثنين، وتظهر نتيجتها مساء نفس اليوم.

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ومن المنتظر أن يسافر بانون إلى القاهرة يوم الأربعاء تمهيدا للانتظام مع الأهلي استعدادا للموسم المقبل.

بدر بانون يلعب في صفوف الرجاء منذ موسم 2014/2015 قادما من نهضة بركان.

صاحب الـ 27 عاما يملك 7 مباريات دولية مع منتخب المغرب. سجل فيهم هدفا واحدا.

بدر بانون الأهلي الرجاء
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