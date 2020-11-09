المصري: اقتربنا من ضم عنتر بنسبة 75%.. ومهاجم تونسي "مفاجأة" لتعويض وادي

قال محمد الخولي نائب رئيس مجلس إدارة المصري إن فريقه اقترب من ضم محمد عنتر لاعب الزمالك، وفقا لوعود مسؤولي القلعة البيضاء حسب وصفه، وذلك في تصريحات عبر إذاعة "أون سبورت" يوم الإثنين.

وصرح الخولي قائلا: "حسب وعود مسؤولي نادي الزمالك، اقتربنا من ضم عنتر بنسبة 75% الأمور تسير بشكل جيد".

وواصل "لا توجد مفاوضات بشأن انتقال الظهير الأيمن كريم العراقي إلى صفوف الزمالك".

وتابع في سياق متصل "انتقل المهاجم الفلسطيني محمود وادي إلى بيراميدز وبصدد إتمام إجراءات التعاقد مع مهاجم تونسي لتعويضه، سيكون مفاجأة تسعد جماهير بورسعيد".

وبشأن التعاقد مع أحمد رفعت لاعب الزمالك، أتم محمد الخولي "من حق نادي الاتحاد السكندري أن يغضب إذا كان اللاعب على ذمته، ولكنه كان معارا من الزمالك".

المصري ضم حتى الآن خلال فترة القيد الجارية خمسة لاعبين وهم أحمد رفعت وعصام ثروت وعلاء عطا ومصطفى سلطان وأحمد شديد قناوي.