ريال مدريد: تقنية VAR تجاهلت خطأ ضد أسينسيو في ركلة الجزاء الثانية وعقدت المباراة

الإثنين، 09 نوفمبر 2020 - 11:23

كتب : FilGoal

سولير - فالنسيا ضد ريال مدريد

قال إيميليو بوتراجينيو مدير العلاقات المؤسسية في نادي ريال مدريد لقناة "موفيستار بلس"، إن تقنية حكم الفيديو VAR، لم تشاهد اللعبة في ركلة الجزاء الثانية ضد فريقه بشكل عادل، إذ تعرض ماركو أسينسيو لاعب فريقه لخطأ أثناء بناء الهجمة. ما تسبب في تعقيد المباراة.

وصرح بوتراجينيو عبر قناة "موفيستار بلس" قائلا: "لم نبدأ المباراة بشكل سيء، الشوط الأول كان لنا وكنا نشعر بأريحية أكبر وتقدمنا في النتيجة، بعد ذلك كان هناك لعبة خشنة في ركلة الجزاء الأولى والثانية تدخلت تقنية حكم الفيديو".

وواصل "نتفهم أنها يجب أن تتدخل، لكن شاهدوا رأوا اللعبة من البداية يجب أن يلاحظوا أن هناك خطأ ارتكب ضد ماركو أسينسيو أثناء بناء الهجمة، في الشوط الثاني أتت ركلة جزاء أخرى، وفي رأيي الشخصي أعتقد أنهم كانوا سيحتسبون خطأ لصالحنا".

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وأكمل "شاهدوا اللقطة بشكل مختلف وتعقدت المباراة أكثر فأكثر، حينما تفكر في الحادثة التي ستمنح ركلة جزاء جديدة، كان أمرا مخجلا لأننا كنا نسير بشكل جيد في المباراة".

وتابع "تلك الأمور الفنية مع المدرب لا يجب أن نتطرق لها، زيدان يجب أن يتخذ القرارات، لكنه يمتلك تشكيل من اللاعبين الكبار".

وأتم "كريم بنزيمة لديه مشكلة عضلية لكننا نأمل ألا تكون خطيرة، لدينا أسبوعان حتى نهاية العطلة الدولية للتعافي، نحن واثقون أن بإمكانه العودة للعب في المباراة المقبلة".

ريال مدريد خسر من مضيفه فالنسيا بنتيجة 4-1 ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإسباني مساء الأحد.

هذه الخسارة جمدت رصيد الملكي عند 16 نقطة في المركز الرابع بفارق 4 نقاط عن ريال سوسيداد المتصدر. فيما أصبح رصيد فالنسيا 11 نقطة في المركز التاسع.

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