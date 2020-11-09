جاتوزو: غلام وروي في المدرجات؟ لم يركضا بجدية في التدريبات.. والملعب أفضل من الأريكة

الإثنين، 09 نوفمبر 2020 - 11:04

كتب : FilGoal

جينارو جاتوزو - نابولي

قال جينارو جاتوزو مدرب نابولي إنه استبعد الثنائي فوزي غولام وماريو روي من مواجهة بولونيا بسبب عدم جديته في التدريبات قبل المباراة.

وصرح جاتوزو للصحفيين قائلا: "كانا يتواجدان في المدرجات لأنهما كانا يركضان دون جدية في التدريبات يوم السبت".

وأضاف "جلبتهما معنا للمباراة على أي حال، لأن البقاء في المنزل سيكون أمرا سهلا عليهما للغاية ومشاهدة اللقاء على الأريكة، عوضا عن الذهاب للملعب ومشاهدتها من هناك".

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وتابع "لا يعجبني ما يحدث حاليا، هناك العديد من الأشخاص يحاولون تعليمي وظيفتي، البعض يشتكي حول عدم لعبي بطريقة 4-2-3-1، يرغبون مني في أن ألعب 4-3-3، إنها مسؤوليتي أنا وقراراتي أنا".

وأكمل "دريس ميرتينس كان يعاني ليسجل الأهداف التي كان يسجلها بطريقة سهلة للغاية، إن لم ننهي المباريات بعدد مناسب من الأهداف نعاني، لأنه لا يمكنك أن تسيطر على مباراة لمدة 90 دقيقة ولا تسجل أهدافا، علينا أن نقوم بالمزيد من العمل في الثلث الأخير".

نابولي فاز ضد بولونيا بنتيجة 1-0 يوم الأحد ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.

هذا الفوز رفع رصيد نابولي إلى 14 نقطة في المركز الثالث خلف ميلان المتصدر برصيد 17 نقطة.

في إيطاليا الدوري الإيطالي
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