رسالة وداع مؤثرة من أحمد فتحي لـ الأهلي وجماهيره

ودع أحمد فتحي مدافع الأهلي الذي يتم انتقاله إلى بيراميدز جماهير القلعة الحمراء برسالة مؤثرة.

ويقدم نادي بيراميدز لاعبه الجديد النجم أحمد فتحي في مؤتمر صحفي يقام يوم الإثنين، في قاعة مؤتمرات استاد الدفاع الجوي.

وقال فتحي عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "لحظات يصعب فيها الكلام.. لحظات يصعب فيها التعبير. خاصة وأنت تخاطب أطراف عزيزة عليك. ولها مكانة خاصة فى قلبك".

وأضاف "لقد عشت معهم أجمل 12 عاما فى حياتي.. 12 سنة كلها انتصارات وبطولات وأفراح".

وتابع "أريد أن أقول لو أن عقود الأحتراف المكتوبة تنتهي، فإن عقود الحب والود والأحترام بيني وبين كل منظومة النادي الأهلي لن تنتهي".

وواصل فتحي "أعذروني فهي لحظات قاسية، وأى قسوة وانت تغادر من تحب بعدما قضيت معهم سنوات طويلة داخل النادي الأهلي.. بيتي".

وأكمل لاعب شيفيلد يونايتد السابق "سيظل الأهلي بيتي. حتى لو كتب القدر لي خطوة جديدة. وسيظل جمهور الأهلي من أحبني وساعدني ووقف بجانبي".

وشدد "سيظل جمهور الأهلي سندي لأنه جمهور وفي وأصيل، يشهد الله على أنني لم أقصر لحظة في حق النادي، أو حق جمهوره. وبذلت أقصى ما أملك حتى آخر لحظة. وأتمنى أن أكون قدمت ولو جزء مما يستحقه الأهلي وجمهوره".

واستمر فتحي "فى هذه اللحظة الصعبة على نفسي أريد أن أسجل شكري للنادي الأهلي وإدارته وعلي رأسها محمود الخطيب رئيس النادي.. وكل الشكر للجماهير التي مهما تحدثت عنها لن استطيع أن أعطيها حقها".

واستطرد "شكرا لكل مدرب ساعدني منذ أول يوم وحتى اللحظة الأخيرة. وكل الشكر لكل زملائي اللاعبين. من شاركت معهم على مدار كل الأجيال.. شكرا لكل الأطباء ومساعدين التأهيل والمدلكين.. شكرا للإداريين وكل العمال".

وأتم "شكرا لكل فرد ساعدني ولو بأي شيء. لا أريد أن يغضب أحد مني. أولا وأخيرا هذه خطوات كتبها الله سبحانه وتعالى.. وأنا متوكل على الله فى كل خطواتي. وسيظل الأهلي وجمهوره في قلبي دائما".

وأعلن بيراميدز في وقت سابق التعاقد مع أحمد فتحي نجم الأهلي السابق الذي انتهى تعاقده مع القلعة الحمراء.

ولعب فتحي آخر مباراة له مع الأهلي أمام طلائع الجيش في ختام الدوري المصري.

يأتي ذلك بعد تعاقد بيراميدز مع كل من رمضان صبحي وشريف إكرامي ومحمود وادي.