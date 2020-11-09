وكيله: المال ليس له علاقه برحيل رمضان عن الأهلي.. ما وصله من المسؤولين لا يتحمله أي لاعب

الإثنين، 09 نوفمبر 2020 - 00:04

كتب : FilGoal

رمضان صبحي لاعب بيراميدز

كشف علي صقر وكيل أعمال رمضان صبحي لاعب بيراميدز ومنتخب مصر كواليس رحيله عن الأهلي.

وقال علي صقر عبر قناة أون تايم سبورتس: "كان هناك بعض الشركات التي قدمت عروضا لتسويق رمضان صبحي قبل توقف كرة القدم بسبب كورونا".

وأضاف "الأهلي كان يريد تمديد إعارة رمضان صبحي من هدرسفيلد ولكن بعدما رفض النادي الإنجليزي ذلك بدأ الأهلي مفاوضاته لشراء اللاعب بعد نهاية يونيو".

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وأكمل "وبعدما أصبح رمضان صبحي لاعبا حرا بنهاية عقده مع الأهلي وصله الكثير من العروض من أندية كثيرة".

وأشار "الأموال ليس لها علاقة بانتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز لأن قرار اللاعب كان هو الرحيل عن الأهلي بسبب بعض الأمور الأخرى التي حدثت معه".

وأفصح "ما وصل لرمضان صبحي من مسؤولي الأهلي أثناء المفاوضات أصعب ما يمكن أن يشعر به أي لاعب كرة قدم".

وأتم تصريحاته "بيراميدز لن يقف في طريق رمضان صبحي إذا حصل على عرض للاحتراف في أوروبا".

الأهلي رمضان صبحي بيراميدز الدوري المصري
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