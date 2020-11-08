رباعية الخفافيش تستعيد الانتصارات لفالنسيا أمام ريال مدريد.. سولير "هاتريك" ركلات جزاء

استعاد فالنسيا نغمة الانتصارات مجددا في الدوري الإسباني بعد غياب أربع جولات، وحقق الفوز على ريال مدريد.

ونجح فالنسيا في تحقيق الفوز بأربعة أهداف مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة التاسعة من المسابقة.

بدأت المباراة حماسية من ريال مدريد وسيطر الملكي على الكرة بشكل تام.

وكاد أسينسيو أن يسجل الهدف الأول في أول 10 دقائق من تصويبة قوية لكن مرت بجوار القائم، وفي الدقيقة 13 سدد مودريتش كرة قوية ولكن تصدى لها حارس فالنسيا بنجاح.

وكلل كريم بنزيمة سيطرة النادي الملكي بهدف رائع في الدقيقة 23 من تسديدة قوية خارج منطقة الجزاء.

وبعد 25 دقيقة ناجحة من ريال مدريد غاب الفريق عن الباقي من المباراة وسط تفوق تام من لاعبي فالنسيا.

وفي الدقيقة 29 حصل فالنسيا على ركلة جزاء بعد اصطدام عرضية جايا بيد لوكاس فاسكيز.

سدد كارلوس سولير الكرة وتصدى لها كورتوا وسددها سولير مجددا لكن في القائم لتعود ليونس موسى الذي سجل الهدف أخيرا، ولكن بعد اللجوء لتقنية الفيديو تم إعادة الركلة بسبب تقدم يونس موسى.

وعاود سولير تسديد ركلة الجزاء ونجح في تسجيلها هذه المرة على يمين كورتوا.

وفي الدقيقة 43 أخطأ فاران في تقدير الكرة لتخادع كورتوا وتتخطى المرمى بعد التأكد بالعودة إلى تقنية الفيديو بالهدف الثاني لفالنسيا.

بدأ فالنسيا الشوط الثاني بالهجوم وكاد أن يسجل الهدف الثالث في الدقيقة 47 عن طريق لي لكن القائم حرم أصحاب الأرض من الهدف.

وفي الدقيقة 54 نجح سولير من تسجيل الهدف الثالث لفالنسيا من ركلة جزاء جديدة.

وحاول ريال مدريد في تقليص الفارق لكن تحصل فالنسيا على ركلة جزاء ثالثة بسبب لمسة يد على سرجيو راموس في الدقيقة 60.

ونجح سولير في تسجيل الهدف الثالث له "هاتريك" من ركلات جزاء في مرمى ريال مدريد.

هدأت المباراة في النصف الساعة الأخيرة بعد اتساع الفارق إلى ثلاثة أهداف لصالح فالنسيا.

ارتفع رصيد فالنسيا إلى 11 نقطة في المركز التاسع من تسع مباريات.

أما ريال مدريد فتجمد رصيده عند 16 نقطة في المركز الرابع من ثماني مباريات وبفارق 4 نقاط عن ريال سوسيداد المتصدر من تسع مباريات.

ويلعب ريال مدريد مباراته المقبلة أمام فياريال يوم السبت 21 نوفمبر عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.

ويحتل فياريال المركز الثاني برصيد 18 نقطة من تسع مباريات.